Арахамія нагадав про домовленість у парламенті не оголошувати вибори ще 6 місяцяв після кінця війни

Давид Арахамія, фото з сайту КВ

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія нагадав, що в рамках так званого «Діалогу Жана Моне» лідери усіх фракцій уклади угоди, що вибори в Україні не можуть відбутися раніше, ніж через шість місяців після завершення воєнного стану.

Про це він написав у своїх соціальних мережах.

«Бачу знову пішли якісь розмови про вибори. Не вперше за час війни. Тому вчергове нагадаю, що по-перше вибори під час воєнного стану неможливі. А по-друге, в рамках Діалогу Жана Моне лідери усіх фракцій та груп уклади угоди, що вибори відбудуться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Рекомендую усім ще раз ознайомитися з документом», – написав він.

Його заява з’явилася після того, як п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що вибори можуть відбутися вже цього року 26 жовтня.

«Запишіть – 26 жовтня цього року», – сказав Порошенко в інтерв'ю порталу «Цензор.НЕТ», відповідаючи на запитання про можливу дату виборів.

Зазначимо, що лідери всіх фракцій та груп уклали цю угоду 10–12 листопада 2023 року в селі Тур'я Пасіка, Закарпатської області.

Висновки, прийняті під час дев'ятого діалогу Жана Моне, скриншот з документу

Справка:

Діалог Жана Моне (Jean Monnet Dialogue, JMD) – це інструмент, який використовується Європейським Союзом для підтримки парламентських реформ та діалогу між політичними силами в країнах-партнерах. Його названо на честь Жана Моне, одного з засновників Європейського Союзу, який був прихильником європейської інтеграції через співпрацю та консенсус.

Мета Діалогів Жана Моне — зробити внесок у розвиток політичного діалогу та консенсусу між політичними партіями.

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Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції Ради національної безпеки і оборони проти кількох українських бізнесменів та депутатів.

Як стало відомо з указу президента, серед них — лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, мільярдер Ігор Коломойський, колишній лідер «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук, ексдепутат Костянтина Жеваго, фігурант у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволод Князєв, а також український мільярдер та співзасновник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов, який залишив Україну.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок тощо.

Своєю чергою, Петро Порошенко вже відреагував на рішення про санкції, назвавши їх «антиконституційними» та «політично мотивованими». Він також заявив, що до цього нібито причетні президент Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів та члени Ради національної безпеки і оборони.

Також слід зазначити, що депутати фракції «Європейська Солідарність» 13 лютого заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи зупинити політичні репресії.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що після запитання про санкції проти Петра Порошенка голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито залишив залу. Вона також наголосила, що в Україні «знищують парламентаризм».