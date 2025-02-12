«Це не стало для мене новиною»: Порошенко підтвердив введення санкцій РНБО проти нього

Петро Порошенко, фото: УП

П’ятий президент України та лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про запровадження проти нього санкцій. Політик назвав це «антиконституційним та політично мотивованим» кроком, відповідальність за який, на його думку, несе особисто президент Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

«Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого Президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями. У цього злочину є багато співучасників: уся команда Зеленського, Кабінет Міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО», – написав він.

Він також висловив «розчарування і занепокоєння» щодо того, як це рішення вплине на євроінтеграцію України.

«Чому вони це роблять? Ненависть, страх і помста. І тому що у них почалися вибори. Не у нас. У влади. Так, показово, що терористом та екстремістом Порошенка визнав суд Володимира Путіна. Тепер його формулювання майже дослівно повторила РНБО Зеленського», – додав він.

Зазначимо, що Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні згадав про засідання РНБО та пообіцяв публікацію рішення завтра, 13 лютого. Він заявив, що «кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен відповідати». Проте він не сказав, кого саме стосується це рішення.

«Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців», — заявив він.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що йому вдруге відмовили у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію, де він мав заплановані зустрічі. Він також повідомив, що отримав 15 повісток до ДБР – на кожен день з 14 по 28 лютого. За його словами, це зроблено для того, щоб не допустити його участі не лише в міжнародному заході, а й у поїздках на фронт.