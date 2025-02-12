«Може йтися про державну зраду»: ЗМІ повідомляють, що РНБО запровадила санкції проти Порошенка

Петро Порошенко, фото: УП

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це Forbes Ukraine повідомили два обізнаних джерела, одне з яких було присутнє на засіданні РНБО.

«Один із співрозмовників Forbes Ukraine припускає, що може йтися про «статтю державна зрада», — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації щодо причин такого рішення поки що немає, а п’ятий президент України наразі не надавав коментарів.

Зазначимо, що Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні згадав про засідання РНБО та пообіцяв публікацію рішення завтра, 13 лютого. Він заявив, що «кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен відповідати». Проте він не сказав, кого саме стосується це рішення.

«Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців», — заявив він.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що йому вдруге відмовили у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію, де він мав заплановані зустрічі. Він також повідомив, що отримав 15 повісток до ДБР — на кожен день з 14 по 28 лютого. За його словами, це зроблено для того, щоб не допустити його участі не лише в міжнародному заході, а й у поїздках на фронт.