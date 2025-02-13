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Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну у Раді на фоні санкцій проти Порошенка

Депутати фракції «Європейська Солідарність» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи зупинити політичні репресії.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Парламентарі вийшли з плакатами «Україна не Росія», «Ні диктатурі», «Думайте про перемогу, а не про вибори» та скандували «ганьба» і «ні політичним репресіям».

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що після запитання про санкції проти Петра Порошенка голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито залишив залу. Вона також наголосила, що в Україні «знищують парламентаризм».

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Петра Порошенка.

П’ятий президент України та лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко назвав це «антиконституційним та політично мотивованим» кроком, відповідальність за який, на його думку, несе особисто президент Володимир Зеленський.

Слід зазначити, що Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 12 лютого згадав про засідання РНБО та пообіцяв публікацію рішення наступного дня, 13 лютого. Він заявив, що «кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, кожен повинен відповідати». Проте він не сказав, кого саме стосується це рішення.

Раніше Порошенко заявив, що йому вдруге відмовили у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію, де він мав заплановані зустрічі. Він також повідомив, що отримав 15 повісток до ДБР — на кожен день з 14 по 28 лютого. За його словами, це зроблено для того, щоб не допустити його участі не лише в міжнародному заході, а й у поїздках на фронт.

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