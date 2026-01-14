Вандали напідпитку розтрощили укриття у Миколаєві та використали його замість туалету

У Миколаєві двоє чоловіків напідпитку розтрощили укриття: їх затримала поліція. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві двоє п'яних чоловіків розтрощили майно в укритті, а після цього справили там природні потреби. Правопорушників розшукала поліція.

Як повідомили в патрульній поліції Миколаївської області, інцидент стався у вівторок, 13 січня, близько 23:00. До правоохоронців надійшло повідомлення про двох громадян, які зруйнували майно на зупинці громадського транспорту на перехресті проспекту Центрального та вулиці Соборної.

Дії чоловіків зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена в укритті. Оператор системи «Безпечне місто» передав патрульним прикмети порушників.

На чоловіків інспектори склали протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), а також винесли постанови за ч. 1 ст. 178 КУпАП (поява в громадському місці в нетверезому стані). Матеріали справи передали слідчим для з’ясування всіх обставин події.

У Миколаєві наразі функціонує 461 укриття, однак опитування читачів «МикВісті» показало, що частина населення міста ними не користується. Про це йдеться у статті: «Білі плями на мапі безпеки: як змінилася ситуація з укриттями у Миколаєві за майже чотири роки війни».