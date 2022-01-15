Дмитрий Чучмай

На должность директора коммунального предприятия «Николаевские парки» претендует мариуполец Дмитрий Чучмай. До апреля прошлого года он возглавлял «Мариупольавтодор» и был уволен после служебного расследования.

В пятницу, 14 января, Дмитрий Чучмай подал декларацию кандидата на должность директора КП «Николаевские парки», пишут НикВести.

Согласно данным декларации, семья Дмитрия Чучмая владеет домом площадью 70 м2 и двумя квартирами в Мариуполе. В документе площадь одной квартиры не указана. 25% жилья принадлежит самому Дмитрию Чучмаю, остальные 75% — его сыну Ростиславу. При этом отмечается, что право собственности было получено в 1996 году, но при этом в предыдущих декларациях за 2016-2020 годы Дмитрий Чучмай не показывал данную недвижимость.

Он также задекларировал четыре автомобиля. Две машины — Mazda cx-9 2020 года выпуска и ВАЗ-212140 2010 года — принадлежат лично ему. Его супруга владеет автомобилем Ravon R2 2017 года, а сын — Gelly MR-7151A 2014 года выпуска.

Согласно декларации, Дмитрий Чучмай не имеет никаких сбережений, счетов в банке и денежных активов.

Также ему принадлежит ООО «Системный инжиниринг», которое занимается строительством и дорожными работами.

До апреля 2021 года он возглавлял коммунальное предприятие «Мариупольавтодор». Как писали местные СМИ, в марте мэр Мариуполя Вадим Бойченко отстранил его работы и инициировал служебное расследование. А уже через несколько дней он был уволен. Тогда в Мариупольском горсовете рассказали, что служебное расследование подтвердило коррупционные факты. Установлено, что на предприятии по сговору лиц завышались цены на асфальтобетонное покрытие и формировались неоформленные остатки. Дмитрий Чучмай и еще двое сотрудников предприятия были уволены, а материалы в отношении них переданы правоохранителям, писал сайт 0629.

Интересно и то, что предприятие «Системный инжиниринг» было зарегистрировано в 2020 году. А 1 апреля 2021 года, буквально через несколько дней после увольнения, Дмитрий Чумай получил право собственности.

Позже ООО было переоформлено на него. Примечательно, что пока Дмитрий Чучмай руководил мариупольским автодором, «Системный инжиниринг» получил от него 11 подрядов на 13 миллионов гривен. 10 договоров были заключены без торгов по допороговой цене.

Данные об участии ООО «Системный инжиниринг» в бюджетных закупках

Напомним, в ноябре вице-мэр Виталий Луков сообщил, что бюджет Николаева на 2022 год будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении двух коммунальных предприятий — «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот».

Также сообщалось, что исполнительный комитет горсовета рассмотрит передачу зеленых зон города на содержание коммунальному предприятию «Николаевские парки».

Напомним, что 23 декабря депутаты Николаевского городского совета разрешили КП «Николаевская ритуальная служба», КП «Николаевкоммунтранс», КП «ЭЛУ автодорог» и КП «Николаевские парки» оформить услуги финансового лизинга на приобретение техники.