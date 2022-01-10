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В среду, 12 января, исполнительный комитет горсовета рассмотрит передачу зеленых зон города на содержание коммунальному предприятию «Николаевские парки».

Об этом свидетельствует проект решения, опубликованный на сайте городского совета.

После утверждения документа, объекты благоустройства, за которыми раньше ухаживали Департамент жилищно-коммунального хозяйства и администрации районов, будут закреплены за коммунальным предприятием.

В перечень вошли 263 таких объекта (парки, скверы, зеленые зоны на площадях и т.п.):

79 — в Центральном районе;

70 — в Заводском;

56 — в Ингульском;

58 — в Корабельном.

Также КП «Николаевские парки» передадут зеленые насаждения вдоль улиц и дорог:

108 улиц в Центральном районе;

179 — в Заводском;

213 — в Ингульском;

30 — в Корабельном.

За Департаментом ЖКХ останутся закреплены три сквера: «Солдата», «Манганариевский» и «Николаевский», а также Соборная площадь.

Напомним, летом 2021 года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил передать все деревья, которые находятся на городской земле, на баланс одного подразделения мэрии или коммунального предприятия.

В ноябре вице-мэр Виталий Луков сообщил, что бюджет Николаева на 2022 год будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении двух коммунальных предприятий — «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот».

Напомним, что 23 декабря депутаты Николаевского городского совета разрешили КП «Николаевская ритуальная служба», КП «Николаевкоммунтранс», КП «ЭЛУ автодорог» и КП «Николаевские парки» оформить услуги финансового лизинга на приобретение техники.