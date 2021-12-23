В четверг, 23 декабря, депутаты Николаевского городского совета разрешили КП «Николаевская ритуальная служба», КП «Николаевкоммунтранс», КП «ЭЛУ автодорог» и КП «Николаевские парки» оформить услуги финансового лизинга на приобретение техники.

Об этом сообщают НикВести.

«За» проголосовали 37 депутатов.

Перед голосованием вице-мэр Юрий Степанец пояснил, почему коммунальные предприятия уже объявили торги на покупку техники в лизинг без согласования с депутатами.

— Торги мы вынуждены были объявить, это было требование Министерства развития территорий и громад. Мы можем менять срок тендера, у нас до 15 января, можем вообще отменить процедуру, чтобы объявить новые торги, — указал Юрий Степанец.

Он мотивировал депутатов поддержать проект решения расчетами о том, что ориентировочная экономия составит около 2,5 миллионов гривен.

— Это экономия на расчетах за эту технику, которую получим сразу, в следующем году. Есть смысл технику брать сразу, отсрочить платеж на 2 года, сэкономив еще, — заверил Юрий Степанец.

Напомним, депутаты Николаевского городского совета дважды провалили голосование по вопросу покупки коммунальными предприятиями техники в лизинг.

Несмотря на это, коммунальное предприятие «Николаевские парки» объявило торги на предоставление услуги по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 85 миллионов гривен. «ЭЛУ Автодорог» также без решения сессии объявило тендер на предоставление услуги по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 34 миллиона гривен.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал депутатов горсовета, которые в ходе сессии 14 декабря отказались поддерживать покупку николаевскими коммунальными предприятиями техники в лизинг.

В свою очередь глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюкобъяснил, что депутаты отказались поддерживать это решение из-за того, что никто не представил им этот проект на заседаниях фракций.

В то же время депутат Николаевского городского совета от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов заявил, что город набирается кредитов, которые не в состоянии погасить.