Коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог» объявило тендер на предоставление услуги по предоставлению лизинга на покупку техники на общую сумму 34 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Несмотря на то, что депутаты Николаевского городского совета дважды провалили голосование по вопросу покупки коммунальными предприятиями техники в лизинг, чиновники 17 декабря 2021 года все же объявили торги на её покупку.

Согласно тендерной документации, чиновники хотят на 34 миллиона гривен купить следующую технику: поливочно-моечную машину с мойкой высокого давления, самосвал со снежным плугом и песко-солевым распределителем, грузовую платформу и миксер для приготовления жидких реагентов.

На данный момент идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который запланирован на 23 февраля 2022 года.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич раскритиковал депутатов горсовета, которые в ходе сессии 14 декабря отказались поддерживать покупку николаевскими коммунальными предприятиями техники в лизинг.

В свою очередь глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк объяснил, что депутаты отказались поддерживать это решение из-за того, что никто не представил им этот проект на заседаниях фракций.

В то же время депутат Николаевского городского совета от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов заявил, что город набирается кредитов, которые не в состоянии погасить.