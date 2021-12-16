Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал депутатов горсовета, которые в ходе сессии 14 декабря отказались поддерживать проект решения о гарантиях горсовета выполнения лизинговых договоров на покупку техники для коммунальных предприятий.

Эту тему обсудили в эфире политического ток-шоу «Битва за місто».

Речь идет о том, что Кабмин с 14 по 19 декабря принимает заявки от муниципалитетов на получение безвозвратной субвенции из госбюджета для приобретения специализированной коммунальной техники, но депутаты отдали за данный проект решения лишь 20 голосов «за», 5 воздержались, не приняли участие в голосовании 25 депутатов.

— Мы часто говорим о том, как будет зарабатывать наш город, но на сессии городского совета не проголосовали о разрешении в получении коммунтрансу лизинговой программы. Фактически, мы потеряли от до 20 до 30 миллионов гривен безвозвратных денег. Любой бизнесмен понимает стоимость денег и дешевых кредитов. Если мы говорим, что берем в лизинг, а нам первоначальных платеж и проценты покрывает государство, то понимаем, что, фактически, потратили бы деньги в лизинге 98% от стоимости финальной. Мы не переплатили бы, а недоплатили бы. Почему это важно? Очень часто видим в городе «эффект мотылька», эти вонючие баки-стаканчики проржавевшие. Почему они стоят по городу? Потому, что у нас нет транспорта, который может выгружать большие баки на 1,1 кубометра. Мы вынуждены использовать старую технику, которая с боковой загрузкой, которая может загружать только эти «стаканчики». Нам, чтобы эффективно убирать ТБО на улицах города, нужно увеличить количество баков и заменить технику. А где ответственность, мы не заработали 30 миллионов? Где ответственность депутатов, которые за это не проголосовали? Не проголосовали за упущенные возможности, за 30 миллионов, — отметил Александр Сенкевич.

До этого Александр Сенкевич призвал депутатов горсовета, критикующих работу чиновников мэрии, помнить, что его подчиненных контролируют специальные органы, зато депутаты вообще не несут персональной ответственности.