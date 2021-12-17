Депутат Николаевского городского совета от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов заявил, что город набирается кредитов, которые не в состоянии погасить.

Об этом он сказал в ходе заседания сессии городского совета в пятницу, 17 декабря, пишут НикВести.

— Вы хотите, чтобы было сотрудничество исполнительных органов с депутатским корпусом – не будет его. Объясню почему. Потому что на вершине государства сейчас царит хаос и бардак, и он постепенно доходит и к нам. «Николаевкоммунтранс» недавно выиграл конкурс на обслуживание нескольких районов – они не обслуживают только Корабельный район. Получается, что Департамент ЖКХ дал победу на конкурсе предприятию, у которого нет техники. Получается так, и сейчас что-то там сверху они посчитали, и внезапно берем лизинг. Давайте вспомним, что недавно мы давали согласие на овердрафт «Николаевводоканалу», что у нас поднимается вопрос о 15-ти миллионах евро на полигон и так далее. У меня ощущение, что город набирается кредитов, как бродячая собака блох, а потом эти блохи съедят город. Мы не видим, какая у нас перспектива, какая у нас кредитная нагрузка, сколько мы будем по всех кредитах выплачивать. Что бы там не говорили, лизинг – это форма кредитования. Я не вижу планирования в работе этих предприятий, и не хочу, чтобы Николаев втягивался в этот хаос, поэтому я не буду голосовать за это решение. Не вижу перспективы, что будет завтра, – сказал Станислав Мартиросов.

Депутат Николаевского городского совета от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов

Стоит отметить, что на сегодняшний день общая сумма обязательств города по взятым кредитам составляет 1,6 миллиарда гривен, из которых:

Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» городского совета – 28,2 миллиона евро ;

Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» городского совета – 13,7 миллиона евро ;

Департамент финансов городского совета – 564 тысячи евро ;

Коммунальное предприятие «Николаевпасстранс» городского совета – 5 миллионов евро ;

Предоставленный ПАО «Банк Восток» кредит на ремонт городских дорог – 193,6 миллиона гривен.

Напомним, в октябре 2021 года стал известен перечень городских дорог, которые отремонтируют за 285 миллионов гривен кредитных средств и денег бюджета Николаева. Эти средства планируется распределить следующим образом: 150 миллионов кредитных денег – на капитальный ремонт дорог, 100 миллионов гривен – на текущий ремонт и ещё 35 миллионов гривен – на капитальный ремонт дорог. НикВести писали, что кредитных 150 миллионов гривен планируют потратить преимущественно на дороги частного сектора.

Напомним, что конкурс на кредитование Николаевского городского совета на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги в Николаеве выиграло ПАО «Банк Восток». Банк предложил процентную ставку в размере 11,75% годовых.

Позже лидер фракции «Слуга народа» в городском совете Татьяна Домбровская указала, что ставка по кредиту достаточно высокая, а его обслуживание обойдется городу в 17,6 миллиона гривен в год.