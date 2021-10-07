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Кредитные 150 миллионов гривен на ремонт дорог Николаева планируют потратить преимущественно на дороги частного сектора.

Список дорог опубликовала глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская на своей странице в Facebook.

В частности, за кредитные средства в Николаеве капитально отремонтируют 17 дорог. Наибольшую сумму направят на дорогу по улице 2-я Набережная – её капитальный ремонт обойдется в 50 миллионов 837 тысяч гривен. Еще 17 миллионов 420 тысяч гривен потратят на ремонт дороги по улице 3-я Военная, от улицы Степовая до улицы Мастерская; 16 миллионов 179 тысяч гривен – на ремонт дороги по улице Шептицкого; 12 миллионов 744 тысячи гривен – на ремонт улицы Набережная, от улицы Московская до пешеходного понтонного моста и ещё 12 миллионов 6 тысяч гривен потратят на ремонт дороги по улице Баштанская, от улицы Троицкая до улицы 5-я Поперечная в частном секторе Ингульского района.

улица 2-я Набережная улица 3-я Военная улица Шептицкого

На капремонт оставшихся 12-ти городских дорог потратят от 983 тысяч гривен до 8 миллионов 740 тысяч гривен на каждую. В частности, 8 миллионов 740 тысяч гривен – на капремонт улицы Пограничная, от улицы Пушкинская до улицы Московская; 6 миллионов 456 тысяч гривен – ремонт дороги по улице Севастопольская, от улицы Московская до улицы Малая Морская; 5 миллионов 367 тысяч гривен – на улицу Чкалова, от улицы Московская до улицы Соборная; 4 миллиона 515 тысяч гривен – ремонт дороги по улице Космонавтов, от проспекта Богоявленского до улицы 28-й Армии.

Ещё 2 миллиона 633 тысячи гривен хотят направить на ремонт улицы Тернопольской, от улицы Леси Украинки до улицы Пшеничная; 2 миллиона 620 тысяч гривен – на ремонт дороги по улице 1-й Госпитальный, от улицы Маршала Малиновского до улицы Гречишникова; 2 миллиона 543 тысячи гривен – на ремонт улицы Янтарева, от улицы Мореходная до улицы 7-я Продольная; 2 миллиона 409 тысяч гривен – на ремонт дороги по улице Гетьмана Сагайдачного, от улицы Краеведов до улицы Андреева; 1 миллион 692 тысячи гривен – на ремонт улицы Генерала Шепетова, от проспекта Богоявленского до жилого дома №60; 1 миллион 578 тысяч гривен – на ремонт дороги в переулке Средний в Ингульском районе Николаева; 1 миллион 269 тысяч гривен – на ремонт дороги по улице Рыбная, от дома № 86 до улицы Кленовой, а также 983 тысячи гривен – на ремонт дорожного покрытия в переулке 7 Нагорный в Ингульском районе Николаева.

Ранее сообщалось, что стал известен перечень городских дорог, которые отремонтируют за 250 миллионов гривен кредитных средств и денег бюджета Николаева. В частности, средства на ремонт дорог планируется распределить следующим образом: 150 миллионов кредитных денег – на капитальный ремонт дорог, 100 миллионов гривен – на текущий ремонт и ещё 35 миллионов гривен – на капитальный ремонт дорог.

Напомним, ПАО «Банк Восток» выиграло конкурс на кредитование Николаевского горсовета на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги в Николаеве. Банк предложил процентную ставку в размере 11,75% годовых.

В июле 2021 года депутаты горсовета не поддержали соответствующий проект решения, после чего мэр Николаева Александр Сенкевич назвал саботажем действия депутатов.

Однако спустя месяц – в августе 2021 года Николаевский городской совет большинством голосов все же поддержал решение взять кредит в размере 150 миллионов на ремонт дорог в городе. Таким образом был пройдет последний этап для получения средств.