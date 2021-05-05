В Николаеве ПАО «Банк Восток» выиграло конкурс на кредитование Николаевского горсовета на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги в Николаеве.

Об этом речь шла в среду, 5 мая, в ходе заседания конкурсной комиссии по отбору банковского учреждения для осуществления заимствования в бюджет города, - передает корреспондент НикВести.

Как указал первый заместитель городского головы Виталий Луков, данный банк предложил «наименьшую процентную ставку в размере 11,5% на соответствующий срок».

Теперь сотрудники департамента финансов будут готовить соответствующий проект решения сессии городского совета.

— Это еще не конец процедуры. В канцелярию городского головы на следующий день после заседаний поступило дополнительное сообщение от еще от одного банка-участника конкурса даже с немного меньшим предложением. Комиссия приняла решение не принимать это предложение, поскольку оно поступила не в срок. Все банки подали проекты договоров, но это не константа. Сегодняшний конкурс нам позволяет начать подготовку конечного договора, который будет вынесен на сессию городского совета. Если «Банк Восток» не признает все наши требования, которые в том числе от нас требует законодательство, то мы будем рассматривать следующего по показателям участника конкурса, – рассказал Виталий Луков.

Как известно, соискателей было 4:

«Укргазбанк» предложил 150 миллионов гривен на 48 месяцев. Процентная ставка за пользование деньгами – 11,9% в год.

«Банк Восток» предложил 150 миллионов гривен под 11,75% годовых, срок кредитования – 70 месяцев.

«Эксимбанк» готов дать 150 миллионов гривен сроком до 60 месяцев с двумя вариантами процентной ставки: 11,9% годовых или 11,8%.

«Ощадбанк» также предложил 150 миллионов гривен, но с максимальной ставкой в 12,2% годовых, сроком до 60 месяцев.

Постоянная комиссия Николаевского городского по вопросам бюджета большинством голосов согласовала намерение исполнительной власти взять кредит.

Предварительно, по подсчетам, которые предоставил Департамент ЖКХ, на проведение ремонта дорог необходимо 100 - 120 миллионов гривен. В бюджете есть около 40 миллионов на текущий ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что с начала года в бюджет Николаева поступило в 12 раз больше денег от штрафов, чем планировалось.