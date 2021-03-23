Постоянная комиссия Николаевского городского по вопросам бюджета большинством голосов согласовала намерение исполнительной власти взять кредит в сумме 150 миллионов гривен на ремонт дорог.

Такое решение было принято на заседании во вторник, 23 марта, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, в мэрии Николаева хотят взять кредит в банке на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги.

В ходе обсуждений депутаты рекомендовали заместителю городского головы Виталию Лукову, который докладывал по данному вопросу, предусмотреть возможность беспроцентного возвращения кредита, если он вдруг будет не нужен.

— Если мы видим, что их (кредитные деньги, — прим.) пытаются потратить, моделируем ситуацию, на какую-то ерунду ненужную, мы, во-первых, не согласовываем взятие кредита на эти объекты. Второе, нужно предусмотреть условия по поводу бесплатного возвращения кредита на какой-то льготный период, если мы поймем, что он нам не нужен, — сказал глава комиссии Федор Панченко.

Депутат Андрей Кучеренко выразил опасение, что ситуация с коронавирусом может еще больше обостриться, это приведет к кризису и риску того, что городу будет нечем выплачивать кредит.

Виталий Луков ответил, что такой ситуации не может быть, поскольку нагрузка на бюджет не очень большая.

— Практически все города такого уровня как Николаев берут кредиты, открывая одни, закрывая другие. Потому что это дает возможность привлечь дополнительный ресурс для движения средств именно в тот момент, когда это нужно, а не когда мы их насобираем. И стратегическое исследование показало, у нас есть такие расчеты, что наибольшая кредитная нагрузка на бюджет Николаева будет через два года — это 13-15% от бюджета развития. На теперешнее время это абсолютно некритично, это максимально. Все другие годы 3-5-7% от планового бюджета развития. У нас города в Украине, в основном, имеют кредитные обязательства до 40% бюджета развития. Это, конечно, уже некоторый риск, — отметил Виталий Луков.

В итоге члены планово-бюджетной комиссии большинством голосов согласовали намерение получить кредит.

Отметим, что ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о возможности получения кредита в банке в связи с нехваткой бюджетных средств.