В Николаевском городском совете изучают возможность взять кредит в банке для ремонта дорог в городе в связи с нехваткой бюджетных средств на эти цели.

Об этом 6 марта в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, - пишут НикВести.

Мэр Николаева отметил, что 2021 год будет сложным для города в связи с нехваткой бюджетных средств. По его словам, в бюджете Департамента жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено лишь 80 миллионов гривен на ремонт дорог в городе. По его словам, для того, чтобы обеспечить проезжаемость на дорогах города в 2021 году нужно еще примерно 150 миллионов гривен.

— У нас плохой год, очень плохой год. Это год выживания. Заниматься каким-то новыми прожектами или выделением денег на какие-то инфраструктурные проекты мы не можем. Мы говорим о 80 миллионах гривен в Департаменте ЖКХ на ремонт дорог всего города, из которых 40 - капитальный и 40 - текущий. Этих 40 миллионов на капитальный ремонт хватит всего на две улицы, если нормально ремонтировать, например, с перекладкой сетей по улице Пограничной от Пушкинский до Московской, этот участок будет стоить миллионов гривен. Нам нужно доделать Новозаводскую, деньги тоже надо выделять. Нам реально на ремонт дорог нужно еще миллионов 150, мы посчитали, чтобы этот год нормально пережить, нормально отремонтировать дороги и обеспечить проезжаемость в городе. Где брать эти деньги? Мы видим только одно - выпуск местных облигаций для того, чтобы получить эти деньги, либо кредитные программы с Укргазбанка, Ощадбанка - тех банков, которые имеют возможность давать муниципалитетам кредиты. Мы работаем над этим сейчас. Мы посчитаем цифры. В случае, если будет проводиться такая процедура, то она будет проводиться по процедуре конкурса. Так как, когда мы брали автобусы, фактически это тот же кредит, мы выбирали отдельно лизингодателя, то есть, того, кто будет поставлять автобусы за наименьшую цену, и поставщика, - рассказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.