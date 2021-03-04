Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.

Об этом городской голова сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 4 марта, пишут НикВести.

В частности, Александр Сенкевич рассказал, что идея установить флагшток в Николаеве возникла во время их с главой Николаевской облгосадминистрации Виталием Кимом визита в Днепр. По словам мэра, там установлен такой же флагом Украины, однако его стоимость составляет 26 миллионов гривен.

— Многие спрашивали меня об установке в Николаеве флага Украины высотой 72 метра. Хочу вам рассказать небольшую историю. Во время визита в город Днепр вместе с главой ОГА Виталием Кимом мы побывали на объекте, похожем на этот, где расположен один из самых больших желто-голубых флагов в Украине. Мы ознакомились с проектом его строительства, поговорили о возможности создать что-то подобное. Днепру такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен. Понимая, что это большие средства для нашего города, было решено взять уже готовый проект, - сказал Александр Сенкевич.

Городской голова также указал, что на сегодняшний день в бюджете города не предусмотрено средств на установку флагштока.

— Я понимаю недовольство граждан, которые считают, что сегодня нецелесообразно реализовывать этот проект. Известно, что на самом деле у города есть проблемы с финансовым ресурсом, и бюджет развития, наверное, является наименьшим за 6 лет. Именно поэтому изначально эта идея рассматривалась с позиции привлечения средств из центрального бюджета. Сегодня речь не идет о каких-то рекордах. Этот очень интересный проект предусматривает установку не только флагштока, но и обновление сквера Юных героев. Скажу одно, что в бюджете Николаева таких средств не предусмотрено. Несмотря на то, что многие из вас думают, что городской голова — это человек, которые распределяет своим росчерком пера бюджет, хочу напомнить вам, что бюджет принимается, исходя из голосования в сессионном зале. Нас 54 депутата, и бюджет принимается 28 голосами. Денег на это не предусматривалось, - добавил Александр Сенкевич.

Также мэр считает нецелесообразным выделять деньги из бюджета Николаева на данный проект.

— Сегодня я впервые услышал, что в николаевском бюджете заложены 9 миллионов гривен — это не соответствует действительности. А будет ли заложено — это вопрос, который должны решать все депутаты, и понимать одну важную вещь: откуда снимать средства. Средства бюджета сегодня распределены до копейки. Для того, чтобы дать куда-то деньги, их нужно откуда-то снять. Я пока не знаю, откуда снять эти средства, и думаю, что сегодня нельзя этого делать вообще, - считает Александр Сенкевич.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».