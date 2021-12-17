Депутаты Николаевского городского совета снова не поддержали покупку коммунальными предприятиями техники в лизинг.

Об этом стало известно в ходе заседания сессии в пятницу, 17 декабря, передают НикВести.

Как отметил заместитель городского головы Юрий Степанец, у Николаева есть возможность подать заявку и получить до 20% средств на приобретение техники. Он подчеркнул, что перечень техники будут согласовывать депутаты городского совета.

– Мы составили перечень техники, который вам предоставим для согласования. Мы на 103,5 миллионов составили перечень техники. Нам необходимо будет отдать через два года 101 миллион гривен, то есть мы экономим больше 2 миллионов на приобретение техники, а технику получим сразу, – сказал Юрий Степанец.

Во время обсуждения у депутатов возникли возражения, так как вопрос «сырой» и требует предварительного обсуждения на комиссиях. В частности, депутат Елизавета Трищанович отметила, что на КП «Николаевкоммунтранс» знали заранее, какая техника им нужна и могли бы этот вопрос обсудить с депутатами. Депутат Сергей Кантор подчеркнули, что покупка техники не является приоритетным вопросом для города, а депутат Станислав Мартиросов заявил, что это решение «вгонит Николаев в долги».

– Этот вопрос не является приоритетней по отношению к вопросам медицины, образования, спорта и так далее. Потому что эти направления – они требуют внимания, – уверен Сергей Кантор.

Юрий Степанец подчеркнул, что уже нет времени на обсуждение вопроса на комиссиях, необходимо подать пакет документов до 19 декабря.

В результате депутатам предложили проголосовать за внесение вопроса в повестку дня – его поддержали всего 24 депутата.

– Вы на прошлой сессии дали аэропорту 14 миллионов – это нужно, я согласен. Но вы дали областному предприятию 14 миллионов и даже не спросили, как оно будет отчитываться за использование этих средств. А свои предприятия вы не поддерживаете, – резюмировал Юрий Степанец.

Ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал депутатов горсовета, которые в ходе сессии 14 декабря отказались поддерживать проект решения о гарантиях горсовета выполнения лизинговых договоров на покупку техники для коммунальных предприятий.

В свою очередь глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк объяснил, что в ходе сессии 14 декабря депутаты отказались поддерживать решение о гарантиях горсовета выполнения лизинговых договоров на покупку техники для коммунальных предприятий из-за того, что никто этот проект им не представил на заседаниях фракций.