Бюджет Николаева на 2022 год будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении двух коммунальных предприятий — «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот».

Об этом в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ рассказал первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков, пишут НикВести.

Он сообщил, что недавно в мэрии провели ревизию проектов, которые были изготовлены ранее и теперь лежат на полках.

— На самом деле, их там на десятки миллионов гривен. Сейчас отбираются проекты, которые реализуются, и на них будет максимально сконцентрирован бюджет, — сказал вице-мэр.

Виталий Луков добавил, что в следующем году планируют максимально усилить работу КП — «Парки» и «ДЕЗ «Пилот». Первому на содержание передадут все зеленые зоны Николаева.

— Кроме того, по предложению Александра Федоровича — сфера благоустройство. Николаев сейчас находится в не очень выигрышном положении в плане благоустройства и санитарного состояния. Поэтому максимально возможно бюджет будет сконцентрирован на приобретении техники и усилении работы двух коммунальных предприятий. Это КП «Парки» и КП «ДЕЗ «Пилот». Коммунальное предприятие «Парки» сейчас берет на баланс все зеленые зоны Николаева. Это будет один хозяин, один ответственный. И город будет давать ему соответствующие деньги, чтобы содержать зеленые зоны. Это в том числе санитарная уборка стихийных свалок. Все, что есть в зеленых зонах, — это будет ответственность КП «Парки». Эти полномочия передаются и от районных администраций, — сказал он.

И КП «Парки», и «Пилот» планируют обеспечить техникой и оборудованием, а также выделить деньги на содержание штата.

— Второе — КП «Пилот». Это передача всех детских, спортивных площадок. Многие из них вообще ни у кого не на балансе. Поэтому предприятие должно обеспечить содержание и ремонт данных участков. Их очень много в Николаеве, они нуждаются в особом внимание, потому что это травмирование детей. Это еще одна мощная организация, которая должна заработать в следующим году. Но их надо обеспечить техникой, зарплатами, инвентарем, — добавил вице-мэр.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий 2022 год станет годом «генеральной уборки» в городе.

Также сообщалось, что в мае вице-мэр Сергей Коренев заявил, что депутаты заблокировали финансирование и работу коммунального предприятия «Пилот» на сессии Николаевского горсовета.