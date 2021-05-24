Вице-мэр, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев заявил, что депутаты заблокировали финансирование и работу коммунального предприятия «Пилот» на последней сессии Николаевского горсовета.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как сообщалось, ранее мэр Александр Сенкевич рассказал, что КП «ДЕЗ «Пилот», которое раньше обслуживало многоквартирные дома, с 1 января 2021 года занимается ремонтом и содержанием детских площадок в Николаеве.

Вице-мэр пояснил, что по требованию Антимонопольного комитета необходимо изменить вид деятельности предприятия в уставе для того, чтобы горсовет мог его финансировать. Однако данный проект решения не набрал достаточного количества голосов.

— По сути, принципиален вопрос исключительно «Пилота», который занимается детскими площадками. «Пилот» не может сейчас нормально функционировать, поскольку те виды деятельности, которые заложены в уставе, не соответствуют содержанию детских площадок. Антимонопольный комитет при согласовании «Пилота» как получателя денег, чтобы мы могли его финансировать, указал именно на эти изменения. Работы по передаче детских площадок на баланс «Пилоту» были начаты еще в прошлом году. Для того, чтобы эти работы выполнялись, они должны получать финансирование. Вот эти изменения и заложены в устав. Но депутатский корпус почему-то считает, что так нельзя, какие-то мысли возникают по поводу контроля, подчиненности, — сказал Сергей Коренев.

Ведущий Виталий Мехеда отметил, что некоторые депутаты заявляют о том, что городской совет фактически потеряет контроль над предприятиями, где он является учредителем. Также они говорят о необходимости разработки типового устава для всех КП и введении наблюдательных советов.

Сергей Коренев назвал разработку типовых уставов логичной, но этот процесс, по его мнению, не должен блокировать текущую работу.

— Вопрос насчет разработки типовых уставов звучит логично. Почему бы не разработать типовые уставы. Но этих уставов должен быть какой-то набор, который предполагает, что по видам деятельности кто-то занимается вывозом мусора, кто-то поставкой водоснабжения, кто-то обслуживанием детских площадок, кто-то обслуживанием жилищного фонда. Конечно, можно разрабатывать типовые разделы, есть юридический департамент, управление коммунального имущества, которое может курировать эту работу. Но эта работа не должна препятствовать тому процессу, который идет сегодня, — добавил он.

Вице-мэр считает, что проекты решений об изменениях в уставах «блокируются определенными политическими силами».

— Почему? Такие вопросы не должны блокироваться. Мы должны брать и обслуживать те же качели, те же горки для того, чтобы не было никакой опасности, чтобы дети пользовались этими благами, — добавил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что коммунальному предприятию «Дирекция единого заказчика «Пилот», которое будет заниматься содержанием и ремонтом детских площадок в Николаеве, планируют выделить 3,6 миллиона гривен из бюджета.

Напомним, что в августе 2019 года во дворе дома по адресу Электронная, 68 в Николаеве на новой детской площадке мальчик споткнулся о металлическую конструкцию, которая была засыпана под песком. В результате чего он получил обширную рваную рану левой голени.

После этого глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров поставил задачу своим подчиненным привести в порядок все детские площадки района.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич пообещал создать коммунальное предприятие для ухода и содержания всех детский площадок в городе.