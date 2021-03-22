Коммунальному предприятию «Дирекция единого заказчика «Пилот», которое будет заниматься содержанием и ремонтом детских площадок в Николаеве планируют выделить 3,6 миллиона гривен из бюджета.

Об этом сообщила начальник отдела аренды управления коммунального имущества Николаевского горсовета Татьяна Дмитрова в ходе заседания профильной комиссии в понедельник, 22 марта, передают НикВести. Транслировал заседание телеканал «Март».

Как сообщалось, ранее мэр Александр Сенкевич рассказал, что КП «ДЕЗ «Пилот», которое раньше обслуживало многоквартирные дома, с 1 января 2021 года занимается ремонтом и содержанием детских площадок в Николаеве.

На рассмотрение депутатов вынесли вопрос об утверждении новой редакции устава коммунального предприятия. В ходе обсуждений стало известно, что предполагается расширение сферы деятельности КП, в частности, установка и обслуживание остановочных комплексов.

Также Татьяна Дмитрова сообщила, что предприятию передали 285 площадок, а вскоре планируется выделить 1 миллион гривен на зарплаты сотрудникам предприятия и 2,6 миллиона — на их основную деятельность. В управлении также предполагают, что предприятие будет прибыльным за счет обслуживания остановок.

Она отметила, что штатным расписанием предусмотрены директор, бухгалтер, экономист и 8 работников на 0,5 ставки.

В итоге депутаты утвердили новую редакцию предприятия, а также вынесли рекомендацию подготовить контракт с директором.

Напомним, что в августе 2019 года во дворе дома по адресу Электронная, 68 в Николаеве на новой детской площадке мальчик споткнулся о металлическую конструкцию, которая была засыпана под песком. В результате чего он получил обширную рваную рану левой голени.

После этого глава администрации Ингульского района Юрий Гранатуров поставил задачу своим подчиненным привести в порядок все детские площадки района.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич пообещал создать коммунальное предприятие для ухода и содержания всех детский площадок в городе.