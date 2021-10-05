Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий – 2022 год станет годом «генеральной уборки» в городе.

Об этом городской голова сказал в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 5 октября, пишут НикВести.

По словам Александра Сенкевича, в городе планируют закупить большое количество мусорных контейнеров и дополнительные автомобили для сбора мусора.

— Меня спрашивают годом чего будет следующий год – годом медицини или же годом образования. Недавно меня спрашивали об этом журналисты. Вы знаете, я подумал, что это должен быть год генеральной уборки в Николаеве. Мы хотим закупить большое количество контейнеров для вывоза мусора, хотим закупить большие контейнеры для зеленого мусора. Сейчас хотим предложить депутатам закупить дополнительные автомобили для сбора мусора, – сказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что в планах на 2022 год также расширить коммунальное предприятие «Николаевские парки» и передать на его баланс всю приобретенную технику.

— Хотим увеличить и активизировать предприятие КП «Николаевские парки» и максимально передать на него технику, чтобы сделать его таким коммунальным гигантом. Также будем работать в направлении работы с жителями Николаева, чтобы они не были свиньями, а были любящими свой город горожанами. И чтобы они выбрасывали мусор не где попало, а в мусорные баки, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве существует проблема стихийных свалок и свалок, которые образовываются возле мусорных контейнеров в разных районах города. Мэр Николаева, реагируя на жалобы местных жителей относительно свалок бытового мусора в центре города заявлял, что если бы николаевцы не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.

Под конец 2020 года николаевцы начали массово жаловаться на неубранные по городу кучи опавших листьев. В частности, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

Кроме этого житель Николаева Александр Голобродский прогулялся по улицам города и показал кучи неубранного мусора.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года, а после раскритиковал жителей города, которые выбрасывают свой мусор не в специально предназначенные для этого контейнеры для сбора ТБО, а на собранную листву, из-за чего образовываются стихийные свалки.

Мусорные свалки в центре Николаева. Октябрь 2021 года

В 2021 году жители Николаева пожаловались на неубранную стихийную свалку мусора на пересечении улиц 7-я Слободская, Каразина и 1-ая Военная. Бытовые отходы туда начали свозить не только из близлежащих домов, но и с других районов города.

Глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан и посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

Позже комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии рекомендовала администрации Центрального района убрать все стихийные свалки на территории Ракетного Урочища до 1 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает такую критику необъективной, а спустя месяц журналист показал образовавшиеся возле контейнерных площадок мусорные свалки Центральном районе Николаева.