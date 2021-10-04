На пересечении улиц 7-ая Слободская, Каразина, 1-ая Военная в Николаеве образовалась стихийная свалка мусора. Бытовые отходы сюда начали свозить не только из близлежащих домов, но и с других районов города.

Об этом в письме на редакционную почту «НикВестей» написал местный житель Евгений Петров.

Он отмечает, что свалка возникла еще три года назад. За это время, по словам мужчины, ее не могут ликвидировать. Евгений Петров утверждает, что в решении ситуации не помогли ни обращения в мэрию, ни обращения к депутатам во время прошлой предвыборной кампании.

— Эта свалка существует уже три года. Поверьте, сначала мы самостоятельно пытались бороться с теми, кто сносил мусор, в предвыборную кампанию просили депутатов помочь в ликвидации свалки, взывали о помощи к местным властям. В этом году обращались с просьбами в мэрию 4 раза, подавали свои предложения, но наши письма регистрировали и занимались отписками. Например, однажды убрав кучу мусора прислали мне письмо, в котором сообщили, что свалка ликвидирована, а через несколько часов она вновь приняла обычный вид, — написал Евгений Петров.

Мужчина утверждает, что мусор по указанному выше адресу свозят со всего города как днем, так и ночью.

— Летом невозможно открыть окна, зловонное зеленое озеро на свалке, ветром разносится весь хлам, пакеты, туалетная бумага, маски, бутылки и. т.д. по всем выше перечисленным улицам. Бездомные люди под деревьями и кустами устраивают ночлег, обжигают провода для сдачи в металлолом, стаи собак бродят по свалке, — рассказал Евгений Петров.

Евгений Петров посетовал, что никто из чиновников мэрии «за три года так и не приехал», чтобы собственными глазами увидеть ситуацию. Ранее по этому адресу был уложен новый асфальт.

— Если после нашего очередного обращения в мэрию убирали мусор 2 раза в неделю, то сейчас убирают 1 раз в две недели и то частями, приедет одна машина, её трактор загрузит и всё, а куча как была, так и осталась. Я живу в этом городе и на этой улице 70 лет и только за последние три года возникло такое безобразие. Устал бороться с этим безобразием, ежедневно убирать территорию возле своего дома, куда ветром сносится часть свалки. Думаю, что возле себя чиновники не позволили бы узаконить такое безобразие. Узаконили свалку, пусть и узаконят дворников, пока не ликвидируют свалку, — написал Евгений Петров.

Ранее житель Николаева пожаловался на стихийную свалку во дворе многоэтажки в Ингульском районе.