Житель Николаева Дмитрий Хоронжук пожаловался на стихийную свалку, образовавшуюся во дворе многоэтажных домов в Ингульском районе.

Фото со свалкой мужчина опубликовал в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

На фотографиях видно заполненные мусорные баки, а также различные пакеты и бумагу, которые валяются около мусорных баков. Ранее он сообщал, что администрация Ингульского района отвела место возле мусорных контейнеров под выброс листьев и травы, но недобросовестные жители начали сносить туда строительный мусор и прочий хлам. По словам Дмитрия, проблема с вывозом отходов не решается уже длительное время.

–– Проспект Мира, 24, 30, 22. Сколько можно разводить свалку посреди двора, уберите этот бомжатник! Вы установили мусорную свалку посреди двора возле детской площадки, а убираете её по праздникам, раз в сто лет, –– возмутился мужчина.

В комментариях к посту представители КП «Николаевкоммунтранс» сообщили, что по состоянию на 13:00 мусор возле контейнеров убрали. Правда, одну кучу мусора рядом с контейнерами все же оставили.

Напомним, что в Ингульском районе на участке сквера «Николаевский», где некогда скапливался мусор, убрались и высадили новые растения.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.