Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.

Об этом городской голова рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 16 марта, пишут НикВести.

— Вы знаете, меня в последнее время просто бесит, когда люди устраивают свинарник возле своих домов, а потом кричат, почему администрация не вывозит мусор. Потому что мы хотим тратить деньги на ремонт дорог, школ, на освещение, а не на то, чтобы вывозить за свиньями мусор. Мусор нужно вывозить на отведенные для этого места, а что касается частного сектора, то выделены отдельные дни, когда этот мусор вывозится. Поэтому когда урод или, скажем, существо выносит свой мусор и кладет его под окна другим людям, то, не знаю, остановите этого человека и объясните ему. А вы все просто сидите и ждете, что администрация уберет, а на это выделяются безумные средства, миллионы гривен выделяется на свалки, которые собирают ваши соседи. Работайте со своими соседями, ловите их, объясняйте, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что жители Николаева жалуются на свалки из куч бытового мусора в центре города.

Напомним, что под конец 2020 года николаевцы начали массово жаловаться на неубранные по городу кучи опавших листьев. В частности, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе Николаева пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

Кроме этого житель Николаева Александр Голобродский прогулялся по улицам города и показал кучи неубранного мусора.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года, а после раскритиковал жителей города, которые выбрасывают свой мусор не в специально предназначенные для этого контейнеры для сбора ТБО, а на собранную листву, из-за чего образовываются стихийные свалки.