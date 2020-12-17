Жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

О проблеме люди сообщили мэру Николаева Александру Сенкевичу во время его прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

— Погибаем от мусора под окнами. Свалка, никто не вывозит, — сказали горожане.

Александр Сенкевич отметил, что в городе сейчас действительно существует большая проблема с вывозом мусора из-за большого количества опавших листьев.

— Ударил мороз и большое количество высыпалось за два дня, одновременно. Это хорошо, хорошо, потому что их можно собрать и вывезти. Мы сейчас вывозим эти листья, купили листьесосы специальные, собираем. Но есть такие нерадивые люди, паразиты какие-то, им тяжело донести свой пакет до мусорного бака. Оно идет, смотрит, листья лежат в куче. Обезьяна видит, обезьяна делает. Берет бросает мусор на листья. Идет за ним второе такое же. Увидел мусор, листья, бросил. Получается, что собранные листья превращаются в свалки, — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что жители Николаева жалуются на коммунальные службы, которые вывозят мусор рядом с жилыми домами в Центральном районе города раз в три недели.