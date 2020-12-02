Жители Николаева жалуются на коммунальные службы, которые вывозят мусор рядом с жилыми домами в Центральном районе города раз в три недели.

О проблеме скопившегося возле контейнеров мусора и его вывозе НикВести рассказали жители домов по улицам Лагерное поле 5/5, Никольская, 16А и Набережная, 2.

В частности, жильцы дома по Никольской, 16А указывают на несвоевременный вывоз мусора из-за чего он также скапливается возле контейнеров.

— Это больное место. Мне сказали, что до конца декабря машин не будет, можно не ждать. Вывозили где-то недели три назад и вот сейчас. Там у меня «кагат» уже за домом. Мне еще сказали до нового года не ждать, но сегодня приехали, видно, кто-то пожаловался из людей, - рассказала жительница Николаева Наталья.

Также николаевцы жалуются, что в контейнеры возле их дома по улице Набережная, 2 выбрасывают мусор жители соседнего микрорайона Соляные, которые едут на своих автомобилях в центр города.

— Баки заполнены очень часто. Я очень мало выношу и не каждый день. Поэтому даже не вижу, а когда вижу, заполнены. И вот так каждый раз, потому что привозят из Соляных, едут машины, поворачивают здесь, бросают огромные пакеты и едут дальше, - добавила жительница Николаева Александра.

Напомним, что ситуация с переполненными мусорными баками также возникала в январе 2020 года. Тогда жители Николаева жаловались на коммунальные службы, которые после праздников не вывозили мусор рядом с жилым домом по улице Крылова, 17А, в доме по улице Шоссейной, по улице Сенной недалеко от Центрального рынка, а также по улице Карпенко 49/1 в Заводском районе города. Проблема скопления мусора возникала, поскольку в период новогодних праздников заканчивались сроки действия договоров на вывоз ТБО, а коммунальные службы медлили с оформлением новых.

Кроме того, летом 2020 года жители микрорайона Соляные пожаловались на антисанитарию вокруг мусорных баков, установленных во дворе по проспекту Героев Украины, 20.