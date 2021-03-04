Жители Николаева жалуются на на свалки из куч бытового мусора в центре города.

В частности, жительница города Елена опубликовала в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook фотографии мусора на пересечение улиц Сенная и Фалеевская.

Девушка попросила Администрацию Заводского района Николаева «сделать подарок» к 8 марта и привести в порядок данную территорию.

— Улица Сенная, 31 на пересечение с улицей Фалеевской. Центр города. Баки вывозятся регулярно, горы мусора возле — извечная проблема. Прекрасный вид. Администрация Заводского района, сделайте, пожалуйста, подарок к предстоящему празднику — вывезите мусор наконец-то, вместе с елками, унитазами и другим крупногабаритным мусором. Заранее спасибо, - написала девушка.

Кроме этого николаевец Олег Мудрак на своей странице в Facebook опубликовал фотографии мусора возле нежилого дома на пересечение улиц Спасской и Шнеерсон.

— Это и есть инвестиционная привлекательность Николаева. Пересечение Спасской и Шнеерсона. Центр города! Какой мэр — такая и привлекательность!. - подписал свою публикацию Олег Мудрак.

Ранее сообщалось, что жители Николаева массово жалуются на неубранные по городу кучи опавших листьев.

Кроме этого, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе Николаева пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также напомним, жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

Также житель Николаева Александр Голобродский прогулялся по улицам города и показал кучи неубранного мусора.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года. После этого городской голова раскритиковал жителей города, которые выбрасывают свой мусор не в специально предназначенные для этого контейнеры для сбора ТБО, а на собранную листву, из-за чего образовываются стихийные свалки.