Кучи опавших листьев в микрорайоне Водопой, декабрь 2020 год

Убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.

— Что касается свалок по городу. На самом деле у нас есть такие «хорошие» жители, которые просто подъезжают к листьям, которые складывают возле дорог для того, чтобы вывозить их, и накидывают туда свой бытовой мусор. Сегодня видел, как одного засняли на машине. Я думаю, что в начале года у нас возобновится, будет новое финансирование и в первых числах января будут убирать листья в независимости сухое оно или мокрое, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что жители Николаева массово жалуются на неубранные по городу кучи опавших листьев.

Кроме этого, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе Николаева пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также напомним, жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.