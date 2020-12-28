Жители микрорайона Водопой в Ингульском районе Николаева пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодним и праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Об этом горожане сообщили в группе «Водопой» в Facebook.

Житель Николаева Виталий Матвеев опубликовал несколько фотографий, сделанных на улицах Винграновского и Нагорной.

Автор сообщения заявил, что свалки не убирают около 3 месяцев.

— Николаев стал не туристическим городом на волнах, а городам свалкой. Чиновники уже три месяца игнорируют вывоз свалок мусора, которые наносили дворники. Кучи мусора во дворах домов, в которых спят бездомные животные и люди, шокируют горожан и гостей города. Чиновники даже не удосужились убрать мусор к праздникам, несмотря на отличную погоду, - сказано в сообщении.

Ранее жительница Николаева Ольга Лаврентьева просила убрать опавшую листву возле жилых домов по улице Авангардной, которая лежит там несколько месяцев.