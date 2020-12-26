Жители Николаева массово жалуются на неубранные по городу кучи опавших листьев.

Об этом горожане пишут в группе «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

В частности, жительница Николаева Ольга Лаврентьева просит убрать опавшую листву возле жилых домов по улице Авангардной, которая лежит там несколько месяцев.

— Жильцы домов по улице Авангардной требуют срочно вывезти мусорные кучи с улицы! Лежат второй месяц,постепенно обрастая новым мусором. Улица превращается в городскую свалку!, - написала девушка.

Кроме этого, еще одна жительница города показала 8-метровую свалку из листьев мусора по адресу Молодогвардейская 53а.

— Доброе утро. Пишу второй раз. Уберите пожалуйста свалку в 8 метров по адресу Молодогвардейская 53а, - написала девушка.

Также жительница Николаева Елена Потапова пожаловалась на беспорядок на пересечении проспекта Центрального и улицы 8 Марта, указав на неубранную опавшую листву, разбитый тротуар и поваленный столб.

— Как красиво звучит: « проспект Центральный — угол 8 Марта», но выглядит ужасно! Плитку по проспекту положили, а 200 метров по 8 Марта оставили разбитый годами асфальт. Кроме того, этот участок никогда не убирают, а сейчас ещё и сбитый столб! Очень прошу отреагировать и навести порядок, - написала девушка.

Напомним, жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.