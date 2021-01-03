Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал жителей города, которые выбрасывают свой мусор не в специально предназначенные для этого контейнеры для сбора ТБО, а на собранную листву, из-за чего образовываются стихийные свалки.

Об этом шла речь в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 30 декабря, пишут НикВести.

— Мы не можем одновременно убрать все листья в городе. Количество листьев не увеличивается, оно одинаковое. Но количество техники и работа некоторых управляющих компаний, практически всех, происходит так, что они собирают эти листья, а нам надо техникой, администрации забирают эти листья. Зоны парков и скверы - Департамент ЖКХ, а районы убирают с жилых кварталов. Что происходит? Есть нерадивые жители города: вот он идет, торопится на работу с мусорным пакетиком, до маршрутки ему надо в одну сторону, а мусорный бак - 20 метров в другую сторону. Он смотрит, стоит (гора листьев, - прим.), все равно вывезут - и туда мусор. Второй идет, видит, уже другой мешок там лежит, «я тоже свой кину». И образуются вот эти стихийные свалки. А вот те, кто занимается вывозом листвы, они не могут забрать эту свалку, потому что они занимаются вывозом исключительно листвы, и свалка листвы - это отдельная свалка. И тем самым, блокируется работа, механизм блокируется. Потому что должны приехать вначале те, собрать этот мусор со стихийной свалки, которая образовалась, а потом те, кто должен был приехать за листвой, у которых был план, они квадратно-гнездовым методом собирают. И они не могут собрать эти листья, оставляют их на потом. Когда они опять приезжают - там опять свалка. Наши люди, есть настолько ленивые индивидуумы, они не думают, что их один пакет реально выбивает систему из колеи, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что жители Николаева массово жалуются на неубранные по городу кучи опавших листьев.

Кроме этого, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе Николаева пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также напомним, жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года.