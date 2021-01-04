Житель Николаева Александр Голобродский прогулялся по улицам города и показал кучи неубранного мусора.

Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

В частности, Александр Голобродский прошелся по следующему маршруту: улица 12-я Продольная — улица Южная — улица Чайковского — улица Космонавтов.

После этого в сети он опубликовал фотографии с неубранными кучами опавшей листвы, переполненными мусорными баками, а также стихийными свалками.

— Всего одна прогулка с ребенком в коляске может принести море впечатлений! Больше тридцати свалок мусора с одной стороны, и активно строящаяся плиточная магистраль возле 20 школы («сквер» за 14 миллионов бюджетных гривен) с другой. Убирать мусор возле жилых домов подчиненные мэра не умеют, а спилить несколько десятков молодых, здоровых дубов в парке ради очередного разворовывания бюджета — всегда пожалуйста, - написал Александр Голобродский.

При этом, житель Николаева также указал на плохое дорожное покрытие в спальных районах города.

— Маршрут прогулки — на скрине геотрекера, в каждом дворе не только кучи мусора, но и практически непроходимые тротуары, лужи и грязь. Фотографии отражают далеко не все свалки, встретившиеся по пути. А ведь это несложно, наладить уборку мусора. И деньги на это наверняка можно предусмотреть в бюджете. Проблема только в том, что на укладке плитки «заработок» чиновников намного выше! А деревья. Да кого волнуют деревья, когда можно неплохо «освоить» 14 миллионов, - добавил Александр Голобродский.

Ранее сообщалось, что жители Николаева массово жалуются на неубранные по городу кучи опавших листьев.

Кроме этого, жители микрорайона Водопой в Ингульском районе Николаева пожаловались на коммунальные службы, которые перед новогодними праздниками не убрали кучи опавших листьев.

Также напомним, жители дома по улице Фалеевская, 69 пожаловались на то, что у них во дворе образовалась свалка, а мусор никто не вывозит. Николаевский городской голова Александр Сенкевич проблему признал и заявил о том, что некоторые горожане устраивают свалки во дворах, выбрасывая мусор на кучи собранных опавших листьев.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что убирать кучи опавших листьев на улицах Николаева начнут с января 2021 года. После этого городской голова раскритиковал жителей города, которые выбрасывают свой мусор не в специально предназначенные для этого контейнеры для сбора ТБО, а на собранную листву, из-за чего образовываются стихийные свалки.