Свалка мусора по улице Никольская

В Центральном районе Николаева возле контейнерных площадок образовались мусорные свалки.

Соответствующие фотографии опубликовал журналист Олег Деренюга в своем Telegram-канале.

В частности, свалки мусора расположены по улице Никольская, на пересечении улиц Московская и Адмирала Макарова, а также на пересечении улиц Инженерная и Большая Морская.

— Вот за что люблю Александра Берёзу, так это за чистоту в Центральном районе. Сегодня на аппаратном у мэра наверняка докладывал, что все отлично и район сверкает. Особенно центр. Особенно в 50 метрах от Соборной. Лучше чем это фото может быть только фото Александра Берёзы на пробежке вдоль этих куч мусора, – написал Олег Деренюга.

Пересечение улиц Инженерная и Большая Морская Улица Никольская

Журналист также опубликовал фото образовавшейся свалки недалеко от здания Администрации Центрального района.

— Рубрика «Крайовиди Центрального району», а может даже округа самого главы района Александра Берёзы. В двух кварталах от администрации, у дверей городского управления образования. Обложили родную администрацию со всех сторон, – написал Олег Деренюга.

Пересечение улиц Московская и Адмирала Макарова

Напомним, что глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Позже комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии рекомендовала администрации Центрального района убрать все стихийные свалки на территории Ракетного Урочища до 1 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает такую критику необъективной. Он заявил, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.

Также в апреле 2021 года глава администрации Центрального района Александр Берёза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».