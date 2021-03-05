Глава Администрации Центрального района Николаева Александр Береза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Об этом он сказал вчера, 4 марта, во время отчета об использовании бюджета 2020 года, отвечая на вопрос корреспондента НикВести.

Александр Береза сообщил, что в прошлой году Администрация, которую он возглавляет, потратила около 6 миллионов гривен на ликвидацию несанкционированных свалок.

— Какие меры Администрация Центрального района предпринимает, чтобы эти несанкционированные свалки, которые вы ликвидируете из года в год, не образовывались на тех же местах снова?, - задала вопрос журналистка Катерина Середа.

На это Александр Береза рассказал о том, что администрация старается находить и составлять административные протоколы на людей, которые выбрасывают мусор в неположенных для этого местах.

— Тут должен быть комплексный ответ. Какие мероприятия? Ликвидируем, вывозим, но жители снова приносят, мы снова ликвидируем. Если удается определить, всегда легче, если есть номерные знаки, если из машины просто привозят и вываливают мусор, то с помощью патрульной полиции определяем собственников, проводим общение, составляем административные протоколы. Если кого-то удается на месте определить - тоже пытаемся составить протоколы, - рассказал Александр Береза.

Чиновник также рассказал о том, что в микрорайоне Ракетное Урочище в частном секторе в качестве эксперимента установили контейнеры для сбора мусора в местах, где обычно образовывались свалки.

— В этом году у нас такой пробный проект будет в Ракетном Урочище: мы в местах такого массового скопления заставили компанию, которая предоставляет услуги по вывозу ТБО, поставить контейнеры (хотя есть решение исполкома о том, что в частном секторе у нас безконтейнерный сбор), мы заставили его поставить контейнеры. Вроде бы, пока что, три недели следим за ситуацией, есть определенный эффект от этого, - сказал Александр Береза.

Что касается центра города, где есть многоэтажная застройка, то чиновник отметил, что стихийные свалки образовываются прям возле контейнерных площадок для сбора мусора, а потому здесь уже вопрос в культуре горожан. Александр Береза привел в пример ситуацию со свалкой мусора на пересечении улиц Малая Морская и Потемкинская, которую ликвидировали утром 4 марта после замечаний журналиста Олега Деренюги в Facebook.

— Я только за то, чтобы не тратить деньги бюджета на ликвидацию свалок. Эти деньги, вот 6 миллионов в прошлом году на ликвидацию свалок, за эти деньги можно было сделать 3 - 4 дороги в частном секторе. Тут есть вопрос о рациональности расходов. Вчера мы в Facebook переписывались с Олегом Деренюгой о свалке мусора. Но там свалка возле контейнерной площадки, там просто люди недонесли мусор до контейнера. А контейнер стоит пустой. Конечно же, мы убрали, мы потратили бюджетные деньги. Но вопрос к тем жителям, которые туда его выносят, и в любви к родному городу. Это вопрос культуры. Нам не остается ничего, кроме как убирать. Но когда мы говорим о том, что тратятся деньги на уборку свалок, надо подумать, что эти деньги могли бы быть направлены на ремонт дорог, скверов, детских площадок и так далее.

Ранее сообщалось, что николаевцы жалуются на кучи мусора в центре города.