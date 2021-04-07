Глава администрации Центрального района Александр Береза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

Так он прокомментировал публикацию местного жителя Николая Орлова в Facebook.

Мужчина поблагодарил представителей власти за вывоз мусора с этого места и сообщил, что там снова образовалась свалка.

— 1,5 дня было чисто и спустя 5-6 дней имеем подобную картину. Зачем на пешеходный переход ставить мусорные контейнеры? Зачем вообще мусорные контейнеры, если мусор вывозят из-под дома в частном секторе? — написал он.

В ответ на пост Александр Береза написал:

«Не свинячь и будет чисто! В конце прошлой неделе все зачистили!».

Комментарий чиновника вызвал возмущение у некоторых горожан.

«Я извиняюсь, но где в вашем ответе путь решения проблемы, как руководителя одного из районов города? Очевидно же, что зачистка проблемы не решает. Это я, как обыватель, могла бы написать призыв «не свинячь». Но не глава администрации, который стремится улучшить город», — написала Ольга Луньова.

«Тупее ответа от современного чиновника и не ожидала. Позорище!», — добавила Анна Догадкина.

Александр Береза отреагировал и на эти высказывания, отметив, что местные жители сами устраивают свалки, а администрация района не обязана их убирать. При этом он сказал, что такие свалки устраивают только жители Ракетного урочища.

— Позорище — это мусорить где попало! Тупее — это выбрасывать свой мусор на перекрёсток! Культурный человек не позволит себе не то что пакет с мусором, а обертку выкинуть на газон! А теперь посмотрите на эту свалку! Может ее устроили чиновники! Свалку убрали на прошлой неделе, автор поста это подтверждает. Более того, она убирается регулярно. Хотя люди должны иметь договор на вывоз мусора и сдавать свои пакетики во вторник и четверг. Но, конечно же, легче вывалить все на перекрёсток, а потом писать поо неэффективных чиновников! Всегда легче найти кого-то виноватым. Поэтому ответ простой — не свинячьте и будет чисто! Наймите себе хоть Мерседес и парней в костюмах что б вывозили вам мусор! Вы плохо понимаете! Услуга по вывозу мусора заказывается непосредственно жителем. Администрация не занимается предоставлением услуг по вывозу мусора! Закажите и оплачивайте себе вывоз хоть самолетом, хоть тачкой, только не бросайте свой мусор где попало. Но самое интересное, что такое свинство на перекрёстках только в «ракетке»! В других микрорайонах жители не валят мусор на перекрёстках и потом пишут заумные посты про неэффективность власти, — отметил чиновник.

До этого Александр Береза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Также в марте он заявил, что надеется, что прогнозируемые синоптиками дожди «сделают свое дело» и помогут очистить проспект Центральный от песка, который коммунальщики высыпали в зимний период.