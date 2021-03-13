Глава администрации Центрального района Николаева Александр Береза надеется, что прогнозируемые синоптиками дожди «сделают свое дело» и помогут очистить проспект Центральный от песка, который коммунальщики высыпали в зимний период.

Такое мнение он озвучил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

Чиновник сразу обозначил, что власть организует уборку улиц после того, «как погода стабилизируется». Также прозвучало, что в этом году средств на механизированную уборку улиц меньше, поэтому руководство района «более взвешенно использует эту функцию».

- Конечно, город нуждается (в уборке – прим.) после зимнего периода, вы видите, что есть песок на дорогах и тротуарах, на пешеходной части. Вы понимаете, что во время зимы, а я считаю, что в этом году зима была похожа на настоящую, был снег и гололед, поэтому много песка высыпали на тротуары и проезжие части. Сейчас весь этот песок собирается под бордюрной частью. Вот, 8 марта, когда светило солнце, было заметно, что песка много. Для этого каждый год мы запускаем механизированную уборку, она также и сейчас осуществляется. Конечно, в этом году мы немного ограничены по бюджету, сравнивая с прошлым годом, более взвешенно используем эту функцию. Думаю, что за несколько раз, это до наступления теплой погоды, мы справимся с этой проблемой, на проспекте Центральном песка не будет. Сейчас я видел по прогнозу погоды, что у нас на следующей неделе дожди, с пятницы на субботу снег, но при плюсовой температуре это, скорее всего, будет дождь, думаю, что всю эту пыль о прибьет и смоет. Дожди сделают свое дело, - сказал Александр Береза.

Отметим, что Александр Береза был назначен главой администрации Центрального района по распоряжению Александра Сенкевича от 11 апреля 2017 года. До своего назначения на данную должность он возглавлял администрацию Ингульского района, а также работал помощником народного депутата Украины Александра Жолобецкого.

До этого Александр Береза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Ранее житель Николаева пожаловался на стихийные свалки в микрорайоне Ракетное Урочище в Центральном районе города.