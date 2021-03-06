Житель Николаева пожаловался на стихийные свалки в микрорайоне Ракетное Урочище в Центральном районе города.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал житель Николаева Николай Орлов.

Мужчина опубликовал фотографии переполненных мусорных баков, рядом с которыми начали накапливаться горы других отходов, которые жители Ракетного Урочища сносят к ним.

Николай Орлов отметил, что, по его мнению, микрорайон все больше напоминает городскую свалку. Он также обратился к мэру, чиновникам и депутатам с просьбой обратить внимание на эту проблему и найти ее решение.

— Выехал из дома в хорошем настроении! Спасибо Александр Сенкевич (мэр Николаева, - прим.), Дмитрий Сичко (депутат Николаевского городского совета, - прим.), Александр Береза (депутат Николаевского городского совета, глава Администрации Центрального района, - прим.), что пакеты пока еще не влетают в лобовое стекло! Уважаемые друзья, и другие, которые взяли на себя ответственность улучшить жизнь горожан, что надо сделать чтобы в городе решить вопрос по систематическому вывозу мусора? Не скажу за весь город, но Ракетное Урочище все больше напоминает городскую свалку! Хуже всего, что я уже привык наблюдать эту картину каждый день, но сегодня ребенок задал вопрос: Папа почему столько мусора? Пришло разочарование, что у детей это также может быть нормой! И мы тогда точно никогда не сможем прогрессировать!— написал Николай Орлов.

Стоит отметить, что ранее глава Администрации Центрального района Николаева Александр Береза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Чиновник также рассказал о том, что в микрорайоне Ракетное Урочище в частном секторе в качестве эксперимента установили контейнеры для сбора мусора в местах, где обычно образовывались свалки.

— В этом году у нас такой пробный проект будет в Ракетном Урочище: мы в местах такого массового скопления заставили компанию, которая предоставляет услуги по вывозу ТБО, поставить контейнеры (хотя есть решение исполкома о том, что в частном секторе у нас безконтейнерный сбор), мы заставили его поставить контейнеры. Вроде бы, пока что, три недели следим за ситуацией, есть определенный эффект от этого, — сказал Александр Береза.

Напомним, житель Николаева пожаловался на стихийную свалку в Заводском районе, мусор с которой не вывозят в течение 10 лет.