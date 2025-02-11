«В місті не вистачає коштів на нагальні потреби», — керівник управління культури Любаров про можливість викупити історичну будівлю — «візитівку Миколаєва»

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: архів «МикВісті»

В управлінні культури Миколаївської міської ради заявили, що у міста немає вільних коштів, щоб придбати виставлену на продаж історичну будівлю на вулиці Соборній.

Про це начальник управління культури Юрій Любаров повідомив у коментарі «МикВісті».

За його словами, купівля нерухомості під час війни для міста є недоречною як з моральної, так і з фінансової точки зору.

— Дуже красива, історична будівля. Управління культури із задоволенням придбало б цю будівлю, але сьогодні це не на часі, навіть якби в міста були б кошти. Сьогодні Миколаєву не вистачає коштів на нагальні потреби, на жаль, купувати місто ніяку нерухомість не на часі, — сказав Юрій Любаров.

Хоча зазначимо, що лише нещодавно у центрі Миколаєва завершили реконструкцію клумби на Соборній вартістю в 1 мільйон гривень. А на Флотському бульварі відкрили новий спортивний майданчик біля Шахового клубу. Проєкт реалізувало комунальне підприємство «Миколаївські парки». Він обійшовся бюджету в ₴4,5 млн. При цьому, Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва профінансував роботу комунальних підприємств у 2024 році на суму у понад 475 мільйонів гривень, серед яких зокрема КП «Парки».

Посадовець додав, що АТ «Райффайзен Банк», який є власником будівлі, першочергово звернувся до міської влади з пропозицією її викупити. Однак місто від цього відмовилось.

— Безумовне це питання обговорювалось з міським головою, чи може місто прийняти. Я вважаю, що це взагалі не питання сьогодні. Банк за правилами листами звернувся до міської влади з пропозицією першими купити нерухомість, яка є памʼяткою. На жаль, у міста немає можливості і моральних, скажімо... Не на часі, — сказав він.