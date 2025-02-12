Волонтер Алексєєв підтримав ідею по збору грошей на викуп трамвайної підстанції та запропонував, що там можна зробити для Миколаєва

Будівля першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а у центрі Миколаєві, фото «МикВісті»

Музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва.

Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю. Відповідний допис Володимир Алексєєв опублікував на своїй Facebook-сторінці.

«Будівля Трамвайної підстанції — без перебільшень символ Миколаєва. Розташована в самому серці міста. Тому переконаний, що в ній потрібно розташувати те, що відповідає цьому сенсу. Те, що буде дійсно важливим для жителів. Те, що буде відповідати сучасній потребі городян. Щоб містяни були також задіяні і заохочені цим. Що містяни розуміли — що це відповідає їх інтересам. Чи це не є саме найважливіше?», — написав Володимир Алексєєв.

Він запропонував розмістити в історичні будівлі:

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Центр інформаційною підтримки полонених, зниклих безвісті, загиблих та ветеранів «Не мовчи».

«Кожен тиждень у неділю сотні небайдужих збираються для нагадування місту про тих, хто ціною свого життя захищає нашу країну. Розташування в самому центрі дозволяє розмістити інформаційну та агітаційну інформацію аби щодня кожен, хто проходить повз, міг бачити і чути їх голос», — пояснив волонтер.

Музей історії оборони Миколаєва, де буде зібрана новітня історія міста.

«В нас достатньо цікавих обʼєктів, історичних знакових фото та інших артефактів новітньої історії міста. Було б дуже важливо розмістити їх в самому центрі міста, де б всі жителі і гості могли розуміти, якою ціною Миколаїв вистояв, якою ціною ми живемо в українському Миколаєві. Тут і нагадування про загиблих, полонених — це все переливається з пунктом один», — сказав Володимир Алексєєв.

Волонтер Володимир Алексєєв, квітень 2023 року, фото «МикВісті»

Він також пояснив, що місто може також заробляти кошти на утримання історичної будівлі, задіявши інші її приміщення під комерцію. На його думку там можна також розмістити:

Філіал Туристично-інформаційного центру «Куди піти», де гості Миколаєва могли б дізнатися усю необхідну інформацію про найкращі локації, заходи та заклади міста.

«Коли до нас приїжджають гості, одне з перших питань «а куди піти у Миколаєві?» і часто все закінчується Соборною та Зоопарком, бо досі в місті немає єдиного центру, який би зібрав докупи всі історичні обʼєкти, заходи в театрах, концерти, заклади, тощо. Тут можна розмістити всю інформацію: від комунальних закладів до комерційних закладів. Плюси - городяни і гості можуть в одному місці отримати всю необхідну інформацію, консультацію і рекомендацію», – пояснив Володимир Алексєєв.

Міні-кавʼярню «1915», як ще одне джерело доходу.

«Повз проходять тисячі жителів, буде багато відвідувачів. Всі полюбляють каву, чай, смаколики, і з задоволенням купували б це в місті з історією, як це відбувається в тому ж Львові. І частина прибутку від такої діяльності теж би покривала витрати на утримання будівель і перші два соціальних пункти», – додав волонтер.

За його підрахунками, щоб зібрати на продаж суму в 3,5 мільйона гривень, яка є стартовою ціною, потрібно, щоб 35 людей вклали кошти у розмірі 100 тисяч гривень.

«Хтось може дати більше — вже є такі заяви — це прекрасно! А хтось може надіслати 500 гривень, 1000 гривень — можна відкрити окремий рахунок/банку, щоб кожен міг долучитися до історії. Для усіх, хто скинеться — зробити окрему «дошку пошани» з прізвищами «Цю будівлю було придбано у 2025 році за рахунок небайдужих городян і вказати їх прізвища», — додав Володимир Алексєєв.

Він вважає, що за умови «прозорого механізму і зрозумілої концепції» у місті знайдеться чимало людей і відповідального бізнесу, які придбають історичну будівлю і «впишуть своє прізвище в сучасну історію міста».

«Це концепція не є остаточною і можна щось коригувати. Але моя думка, що це єдиний вірний шлях — поєднувати в такому місці соціальне і комерційне на спільну користь», — додав волонтер.

Він також закликав мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, депутатів міської ради, профільні посадовців та меценатів розглянути та обговорити його публічну пропозицію.

«Критики я не боюся, а ось можливо будуть ще цікаві пропозиції — то було б дуже добре. Фінансово я особисто готовий долучитися своїми особистими коштами і «скинутися» на цей обʼєкт. Не мільйон — я поки ще не настільки багатий, але 100 тисяч гривень своїх кровно зароблених я покладу на гарну справу, при умові що це все буде прозоро і публічно, а не кулуарно — впевнений, що сенс цього зрозумілий кожному», — додав він.

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: «МикВісті»

За словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до вирішення питання про придбання обʼєкту.

Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.