Волонтер Алексєєв підтримав ідею по збору грошей на викуп трамвайної підстанції та запропонував, що там можна зробити для Миколаєва
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- Юлія Бойченко
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11:09, 12 лютого, 2025
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Музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва.
Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю. Відповідний допис Володимир Алексєєв опублікував на своїй Facebook-сторінці.
«Будівля Трамвайної підстанції — без перебільшень символ Миколаєва. Розташована в самому серці міста. Тому переконаний, що в ній потрібно розташувати те, що відповідає цьому сенсу. Те, що буде дійсно важливим для жителів. Те, що буде відповідати сучасній потребі городян. Щоб містяни були також задіяні і заохочені цим. Що містяни розуміли — що це відповідає їх інтересам. Чи це не є саме найважливіше?», — написав Володимир Алексєєв.
Він запропонував розмістити в історичні будівлі:
- Центр інформаційною підтримки полонених, зниклих безвісті, загиблих та ветеранів «Не мовчи».
«Кожен тиждень у неділю сотні небайдужих збираються для нагадування місту про тих, хто ціною свого життя захищає нашу країну. Розташування в самому центрі дозволяє розмістити інформаційну та агітаційну інформацію аби щодня кожен, хто проходить повз, міг бачити і чути їх голос», — пояснив волонтер.
- Музей історії оборони Миколаєва, де буде зібрана новітня історія міста.
«В нас достатньо цікавих обʼєктів, історичних знакових фото та інших артефактів новітньої історії міста. Було б дуже важливо розмістити їх в самому центрі міста, де б всі жителі і гості могли розуміти, якою ціною Миколаїв вистояв, якою ціною ми живемо в українському Миколаєві. Тут і нагадування про загиблих, полонених — це все переливається з пунктом один», — сказав Володимир Алексєєв.
Він також пояснив, що місто може також заробляти кошти на утримання історичної будівлі, задіявши інші її приміщення під комерцію. На його думку там можна також розмістити:
- Філіал Туристично-інформаційного центру «Куди піти», де гості Миколаєва могли б дізнатися усю необхідну інформацію про найкращі локації, заходи та заклади міста.
«Коли до нас приїжджають гості, одне з перших питань «а куди піти у Миколаєві?» і часто все закінчується Соборною та Зоопарком, бо досі в місті немає єдиного центру, який би зібрав докупи всі історичні обʼєкти, заходи в театрах, концерти, заклади, тощо. Тут можна розмістити всю інформацію: від комунальних закладів до комерційних закладів. Плюси - городяни і гості можуть в одному місці отримати всю необхідну інформацію, консультацію і рекомендацію», – пояснив Володимир Алексєєв.
- Міні-кавʼярню «1915», як ще одне джерело доходу.
«Повз проходять тисячі жителів, буде багато відвідувачів. Всі полюбляють каву, чай, смаколики, і з задоволенням купували б це в місті з історією, як це відбувається в тому ж Львові. І частина прибутку від такої діяльності теж би покривала витрати на утримання будівель і перші два соціальних пункти», – додав волонтер.
За його підрахунками, щоб зібрати на продаж суму в 3,5 мільйона гривень, яка є стартовою ціною, потрібно, щоб 35 людей вклали кошти у розмірі 100 тисяч гривень.
«Хтось може дати більше — вже є такі заяви — це прекрасно! А хтось може надіслати 500 гривень, 1000 гривень — можна відкрити окремий рахунок/банку, щоб кожен міг долучитися до історії. Для усіх, хто скинеться — зробити окрему «дошку пошани» з прізвищами «Цю будівлю було придбано у 2025 році за рахунок небайдужих городян і вказати їх прізвища», — додав Володимир Алексєєв.
Він вважає, що за умови «прозорого механізму і зрозумілої концепції» у місті знайдеться чимало людей і відповідального бізнесу, які придбають історичну будівлю і «впишуть своє прізвище в сучасну історію міста».
«Це концепція не є остаточною і можна щось коригувати. Але моя думка, що це єдиний вірний шлях — поєднувати в такому місці соціальне і комерційне на спільну користь», — додав волонтер.
Він також закликав мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, депутатів міської ради, профільні посадовців та меценатів розглянути та обговорити його публічну пропозицію.
«Критики я не боюся, а ось можливо будуть ще цікаві пропозиції — то було б дуже добре. Фінансово я особисто готовий долучитися своїми особистими коштами і «скинутися» на цей обʼєкт. Не мільйон — я поки ще не настільки багатий, але 100 тисяч гривень своїх кровно зароблених я покладу на гарну справу, при умові що це все буде прозоро і публічно, а не кулуарно — впевнений, що сенс цього зрозумілий кожному», — додав він.
Продаж історичної будівлі на Соборній
Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.
За словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.
«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.
Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.
А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.
Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до вирішення питання про придбання обʼєкту.
Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.
У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».
Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.
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