Після розголосу банк знову запропонував Миколаєву викупити Трамвайну підстанцію на Соборній без торгів і за мінімальну ціну

Власник історичної будівлі на Соборній АТ «Райффайзен Банк» готовий зупинити аукціон з продажу обʼєкту, якщо міська рада викупить її за мінімальну вартість.

Діючу позицію банку під час засідання комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності озвучив начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що дане питання на комісії порушила голова Олена Кісельова. Вона зокрема звернула увагу депутатів на те, що пропозицію скористатись першочерговим правом викупу без аукціону Трамвайної підстанції надійшла у мерію Миколаєва ще півроку тому.

— Ця тема стала предметом суспільного розгляду вже після того, як були виконані певні дії. Позиції були різні, як і кому купувати. Я намагалась розібратись у цьому питання. Цікава ситуація. Банк звернувся з пропозицією придбання памʼятки у березні 2024 року. Після того лист пішов на заступника міського голови, після того на управління комунальної власності, управління культури дізнавались про вартість. З травня по липень всі органи виконавчої влади отримали пропозиції висловитись. Відповіді надали 4 адміністрації, 12 бюджетних розпорядників і навіть одне комунальне підприємство обленерго. В грудні 2024 року управління культури оформили листи відмови. Чому за цей період жодна з депутатських комісій не була проінформована про наміри придбати цю будівлю?, — заявила Олена Кісельова.

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Після чого начальник культури Юрій Любаров зауважив, що станом на зараз банк звернувся до міської ради з офіційною пропозицією викупити обʼєкт за мінімальну вартість та зупинити аукціон.

— Я хочу озвучити важливу інформацію, яка змінить змінить весь хід обговорень в пресі. Тому що є офіційна позиція банку, її підтвердили, що вони згодні повернутись, якщо Миколаївська міська рада, депутати приймуть рішення, що місто готово придбати за мінімальну ціну, то «Райффайзен Банк» заявляє, що на певних юридичних підставах аукціон. Зараз там немає переглядів, вони нікому будівлю не показують. Аукціон не відмінено, але вони готові спілкуватись з депутатами міської ради, — сказав Юрій Любаров.

Водночас він попросив депутатів звернути увагу на акти технічного огляду і оцінити видатки, які доведеться вкласти в реставрацію будівлі.

— Їй вже більше 110 років. Вона потребує ретельної реставрації і наших можливостей, щоб ми дійсно змогли утримувати будівлю в належному стані, — додав посадовець.

Заступниця начальника управління комунального майна Миколаївської міської ради Тетяна Дмитрова нагадала, що при придбанні обʼєктів має діяти робоча група фахівців, яка має надати свою оцінку вартості.

— Це буде певна робота, яка піде на користь всім. Тоді вже ми можемо чітко визначити, може продавець знизить ціну, як це завжди відбувається. Крім того, туди входить представник громадськості з нерухомості. Думаю, ми зможемо визначити ще виваженішу ціну, — сказала Тетяна Дмитрова.

Після обговорення голова комісії Олена Кісельова надала рекомендації управлінню комунальної власності спільно з управлінням культурної спадщини підготувати проєкт рішення щодо попереднього погодження намірів придбання даного обʼєкта. Комісія підтримала пропозицію.

— Треба визначити період придбання, щоб попросити власника почекати, коли ми зможемо зібрати гроші. Можливо під час цього процесу ті люди, які говорили, що вони готові приймати по суті пайову участь у придбанні будівлі, кожен з них захоче. Тобто це будуть і кошти бюджету, і кошти, не заборонені законодавством. Але це буде власність міста, — зауважила Олена Кісельова.

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: «МикВісті»

За словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до вирішення питання про придбання об'єкта.

В той же час, музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.

Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.