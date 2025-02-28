У міськраді Миколаєва винайшли новий спосіб ухвалення рішень поза сесією: телефонні консультації

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, скриншот з YouTube ТРК "МАРТ"

Питання про можливу купівлю коштом бюджету історичної будівлі першої трамвайної підстанції в Миколаєві вирішили не виносити на розгляд депутатів міськради після «телефонних консультацій» з ними.

Про новий спосіб ухвалення рішень в ефірі комунального телеканала «МАРТ» розказав секретар міськради Дмитро Фалько, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, раніше депутатська комісія з законності рекомендувала управлінню комунальної власності спільно з управлінням культурної спадщини підготувати проєкт рішення щодо попереднього погодження намірів купівлі будівлі за адресою вулиця Соборна, 8а. Це питання мали винести на розгляд сесії міськради, засідання якої відбулось 27 лютого. Однак, у порядку денному цього питання не було. Пояснюючи це в ефірі комунального телеканалу, секретар міськради Дмитро Фалько розказав, що по телефону лише 10 депутатів повідомили йому, що готові підтримати рішення стосовно купівлі історичної будівлі.

— Ми попередньо провели консультації… Якби воно потрапляло в порядок денний у вигляді проєкту рішення, це мало би бути внесення змін до бюджету з виділенням коштів. Але перед тим, як давати департаменту фінансів відповідне доручення, ми провели консультації з депутатами, так званий телефонний обзвон, спитали їхню думку. Не більше 10 людей висловились на підтримку покупки цього об’єкту. Більшість депутатського корпусу не підтримали цю ідею. Ну і, власне, нема, про що говорити. І, відповідно, який сенс був розробляти проєкт рішення, який, очевидно, не знайде підтримки хоча б 25 - 26 - 27 депутатів, і ми б розуміли, що нам потрібно ще декілька, тоді так. Особисто я також висловився проти цієї покупки. Зараз є, куди і на що витрачати кошти: на підтримку збройних сил, на придбання для Збройних сил певного обладнання, те, що ми робимо на постійній основі. Також у нас сьогодні невирішених питань у сфері ЖКГ. Тому ми це питання жодним чином далі не проговорювали, — розказав Дмитро Фалько.

Згідно із законодавством про місцеве самоврядування, всі питання, які розглядає міська рада, спочатку обговорюються у депутатських комісіях. Там їх аналізують, вносять пропозиції, а потім передають на розгляд сесії ради. Порядок денний сесії формує міський голова. Він визначає, які питання будуть розглядатися, враховуючи пропозиції комісій, депутатів і виконавчих органів ради.Такий порядок дозволяє ретельно підготувати рішення перед їх ухваленням і зробити процес більш відкритим та ефективним. Ні регламент, ні закон, який визначає роботу органів місцевого самоврядування, не має такого формату прийняття рішень як телефонні консультації з депутатами.

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

Будівля першої трамвайної підстанції, де нині розміщувалось відділення банку. Фото: «МикВісті»

За словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

«МикВісті» запитали у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

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Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до вирішення питання про придбання об'єкта.

В той же час, музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.

Як відомо, дану будівлю звели у 1915 році як першу трамвайну підстанцію міста. Але згодом у місті збудували більш просторе приміщення для цих потреб, тому в 1933 році з неї вивезли обладнання і 40 років будівля пустувала.

У 1970 році занедбаний будинок вирішили знести для розширення проспекту Леніна і будівництва підземного переходу. Але стараннями колишнього архітектора міста Ольги Попової, колишню підстанцію вдалося зберегти і після реконструкції там почало працювати кафе «Садко».

Кафе працювало до 1989 року, а потім там відкрили бар «Ассоль». Після розпаду СРСР будівля знову пустувала. А на початку XXI століття власником пам’ятки стала Миколаївська філія банку «Аваль», яке, після ремонту будівлі, розмістила в ній відділення банку.