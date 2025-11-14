Райффайзен Банк планує до кінця року завершити продаж Миколаєву історичної трамвайної підстанції

Будівля першої трамвайної підстанції, фото: «МикВісті»

Райффайзен Банк планує завершити процес продажу будівлі колишньої трамвайної підстанції у міську власність Миколаєва до кінця цього року.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомила пресслужба банку.

Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що місто ще не придбало історичну трамвайну підстанцію, оскільки досі очікує на необхідні документи від продавця.

Редакція звернулась із запитом до банку, аби дізнатися, на якому етапі перебуває процес погодження або укладення угоди купівлі-продажу будівлі за адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Там нам повідомили, що банк уже погодив усі документи, необхідні для продажу.

«Документи, необхідні для продажу цієї будівлі, з боку банку вже погоджено. Наразі триває спільна робота з нотаріусом та покупцем щодо узгодження організаційних питань, пов’язаних із нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу», — повідомили у пресслужбі банку.

Відповідаючи на питання про те, які фактори зумовили тривале погодження документів, оскільки процес триває уже понад пів року, у Райффайзен Банку повідомили, що це пов’язано зі статусом об’єкта, а також умовами договору продажу, які відрізняються від звичайних.

«Будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, що відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» вимагає від власника для її відчуження отримати від уповноважених органів з охорони культурної спадщини відповідний висновок щодо можливості відчуження будівлі іншим особам, а також додатково погодження на її відчуження.



Прийняття уповноваженим органом банку рішення про продаж будівлі передбачає необхідність виконання внутрішніх підготовчих процедур / погоджень, включаючи узгодження умов продажу з покупцем. Підготовка проводилася у урахуванням незалежної оцінки вартості будівлі та додатково підтверджувалась після закінчення строку дії звіту з оцінки (6 місяців) і оформлення нового звіту.



Окрім того, продаж будівлі у комунальну власність вимагав узгодження нестандартних для банку умов договору, зумовлених статусом покупця як органу місцевого самоврядування та проведенням розрахунків за рахунок бюджетних коштів. Очікуємо завершити операцію з продажу цієї будівлі у 2025 році», — зазначили в установі.

Історія першої трамвайної підстанції в Миколаєві

Як відомо, перша трамвайна підстанція в Миколаєві була збудована на початку XX століття. У 1970-х роках будівлю намагалися знести для розширення проспекту Леніна (тепер проспект Центральний, — прим.), а також для будівництва підземного переходу.

Однак завдяки зусиллям місцевих архітекторів та активістів, зокрема архітектора Ольги Попової, вдалося зберегти цей об’єкт, і він був включений до списку пам’яток архітектури. У 1973 році будівля отримала нове використання — в ній відкрили кафе «Садко».

На початку 2000-х років будівля привернула увагу Сергія Прудкого, директора Миколаївського філіалу банку «Аваль», який ініціював розміщення в її стінах відділення банку. Після проведення реконструкції будівлю було придбано та адаптовано під нове використання.

Будівля електропідстанції. Фото: Миколаївський обласний архів

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі

Тоді, за словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

Згодом «МикВісті» запитували у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за 3,5 мільйона гривень, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до розв'язання питання про придбання об'єкта.

Водночас, музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.