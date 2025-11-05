Процес ще триває, — Сєнкевич розповів, чому Миколаїв досі не придбав історичну трамвайну підстанцію

Будівля першої трамвайної підстанції, фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що місто ще не придбало історичну трамвайну підстанцію, оскільки досі очікує на необхідні документи від продавця.

Про це він повідомив у коментарі «МикВісті».

Як відомо, у березні 2025 року, депутати Миколаївської міської ради ухвалили рішення про погодження наміру придбати пам'ятку архітектури «Трамвайна підстанція» 1913-1914 років, яка розташована на вулиці Соборній, 8а.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

— Ми чекаємо інформації від продавця, вони хочуть робити оцінку. Процес ще триває. Ми погодились та готові виділити кошти. Чекаємо на всі документи від продавця, — сказав Олександр Сєнкевич.

Історія першої трамвайної підстанції в Миколаєві

Як відомо, перша трамвайна підстанція в Миколаєві була збудована на початку XX століття. У 1970-х роках будівлю намагалися знести для розширення проспекту Леніна (тепер проспект Центральний, — прим.), а також для будівництва підземного переходу.

Однак завдяки зусиллям місцевих архітекторів та активістів, зокрема архітектора Ольги Попової, вдалося зберегти цей об’єкт, і він був включений до списку пам’яток архітектури. У 1973 році будівля отримала нове використання — в ній відкрили кафе «Садко».

На початку 2000-х років будівля привернула увагу Сергія Прудкого, директора Миколаївського філіалу банку «Аваль», який ініціював розміщення в її стінах відділення банку. Після проведення реконструкції будівлю було придбано та адаптовано під нове використання.

Будівля електропідстанції. Фото: Миколаївський обласний архів

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі Будівля адресою вулиця Соборна, 8а у Миколаєві. Фото з сайту Національної електронної біржі

Тоді, за словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

Згодом «МикВісті» запитували у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за ₴3,5 млн, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до розв'язання питання про придбання об'єкта.

Водночас, музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.