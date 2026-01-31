Через ожеледицю на Миколаївщині десятки громад залишилися без світла
Новини Миколаєва
-
•
-
Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
11:10, 31 січня, 2026
-
На Миколаївщині через погіршення погодних умов фіксують численні аварійні відключення електроенергії. Без світла наразі залишаються десятки населених пунктів і десятки тисяч споживачів у більшості громад області.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що попри складні погодні умови, енергетики працюють у посиленому режимі. До ліквідації наслідків негоди залучили також додаткові бригади.
В «Миколаївобленерго» запевняють, що відновлювальні роботи тривають, а електропостачання повертатимуть споживачам по мірі усунення аварій.
— Робимо все, що від нас залежить, аби ви скоріше були зі світлом, — написали у обленерго.
Оновлено о 11:14. Без світла на Миколаївщині наразі близько 8,7% абонентів, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Планові відключення в області наразі не діють через аварійне відновлення. Водночас Кім додав, що ОВА збирає терміновий штаб, ймовірно, з оперативного реагування на ситуацію і ліквідацію наслідків.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Миколаївській області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.
