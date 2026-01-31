 Через ожеледицю на Миколаївщині десятки громад залишилися без світла

  • -4.4°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

Через ожеледицю на Миколаївщині десятки громад залишилися без світла

Обледенілі електромережі на Миколаївщині. Фото: МиколаївобленергоОбледенілі електромережі на Миколаївщині. Фото: Миколаївобленерго

На Миколаївщині через погіршення погодних умов фіксують численні аварійні відключення електроенергії. Без світла наразі залишаються десятки населених пунктів і десятки тисяч споживачів у більшості громад області.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що попри складні погодні умови, енергетики працюють у посиленому режимі. До ліквідації наслідків негоди залучили також додаткові бригади.

В «Миколаївобленерго» запевняють, що відновлювальні роботи тривають, а електропостачання повертатимуть споживачам по мірі усунення аварій.

— Робимо все, що від нас залежить, аби ви скоріше були зі світлом, — написали у обленерго.

Оновлено о 11:14. Без світла на Миколаївщині наразі близько 8,7% абонентів, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Планові відключення в області наразі не діють через аварійне відновлення. Водночас Кім додав, що ОВА збирає терміновий штаб, ймовірно, з оперативного реагування на ситуацію і ліквідацію наслідків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Миколаївській області найближчим часом може зрости кількість електроенергії в мережі завдяки когенерації.

