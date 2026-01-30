 «Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Фото: МикВісті / Дарина МельничукФото: МикВісті / Дарина Мельничук

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував приватного забудовника, який понад 10 років користується міською землею, але не передав громаді передбачену договором частку майна.

Під час сесії міськради, 29 грудня, він назвав таку поведінку «жлобством» і закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із бізнесом, пишуть «МикВісті».

Йдеться про земельну ділянку по вулиці 8-й Поздовжній, 2-В — у районі трамвайного парку на вулиці Будівельників. Її орієнтовна вартість — близько 110 мільйонів гривень.

Як пояснив депутат Федір Панченко, понад 10 років тому компанія отримала землю на умовах суперфіцію. Забудовник побудував більшу частину об’єктів, але третину, що мала перейти громаді, оформив на себе і тепер намагається залишити ділянку назавжди.

Депутати намагалися повернути до порядку денного питання про відмову ТОВ «Кристмас» у наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу цієї ділянки, однак голосів забракло.

Після цього Олександр Сєнкевич емоційно відреагував на підсумки голосування, зазначивши, що ситуація може мати ознаки корупційного ризику, та звернув увагу на позицію частини депутатів, які утрималися. Коментуючи історію з ділянкою, міський голова заявив, що забудовник отримав землю на праві суперфіцій і зобов’язувався передати місту частину збудованих об’єктів.

— Насправді, ця історія просто говорить про те, що не треба бути жлобом. Що я маю на увазі? Вони взяли земельну ділянку і сказали, що побудують чотири блоки ринкових споруд. Четверту частину за договором передадуть міськраді. Вони побудували 3/4 і заявили: «Все, ми готові здавати». Ми питаємо: «А де частина міста?”»Нам відповідають: «Грошей немає, вони закінчились». Ми кажемо: «Добре, тоді давайте четверту частину з того, що вже збудували — з цих 3/4». У відповідь — «Ні, так діло не піде». І вся ця ситуація — навколо цього жлобства, – прокоментував мер.

Торгівельні павільйони на вулиці 8 Повздовжній, 2в. Фото: МикВістіТоргівельні павільйони на вулиці 8 Повздовжній, 2в. Фото: МикВісті
Торгівельні павільйони на вулиці 8 Повздовжній, 2в. Фото: МикВістіТоргівельні павільйони на вулиці 8 Повздовжній, 2в. Фото: МикВісті

За його словами, у разі виконання умов договору місто могло б цивілізовано запустити ринковий комплекс, упорядкувати торгівлю та вирішити проблеми з рухом транспорту в цьому районі.

— Бо якби вони передали цю частину — нагадаю, йдеться про територію трамвайного парку на вулиці Будівельників — зробили все нормально і віддали місту четверту частину, ми б дали їм можливість працювати. Ми б прибрали стихійну торгівлю на вулиці Будівельників, допомогли з організацією руху і цивілізовано запустили цей об’єкт. Але ні — жлобство, жлобство і ще раз жлобство, — заявив Олександр Сєнкевич.

Він також закликав депутатів діяти жорсткіше у відносинах із забудовниками.

— Тому, друзі, я вважаю, що цю ситуацію потрібно довести до ладу і припинити. Потрібно розмовляти з позиції сили, а не з позиції, як то кажуть, «терпіл». Вибачте. Іноді нам варто проявляти силу, а не слабкість. У цьому випадку йдеться про благо громадян — не окремих депутатів чи міського голови, а всієї міської ради як балансоутримувача та засновника комунальних підприємств. І, зрештою, про інтереси мешканців Миколаєва, — наголосив міський голова.

Олександр Сєнкевич доручив Департаменту антикорупційної політики підготувати інформаційну довідку та висновок щодо ситуації і розіслати їх депутатам. За його словами, питання автоматично потрапить до порядку денного наступної сесії. До того часу депутати отримають повну інформацію про історію ділянки, фінансові аспекти та судові процеси.

— Як щойно сказав Дмитро Фалько, терміну такого немає, але жлобство існує. І це одна з найбільших проблем, яка стоїть на шляху розвитку нашого міста. Коли я говорив про жлобство, я мав на увазі певний феномен, який існує навіть у роботі міської ради. У виконавчих органах та комунальних підприємствах трапляються випадки, коли роботи виконують «по-жлобськи»: водоканал, наприклад, під’єднав трубу, хоча можна було зробити на 20 см більше, десь комунальне підприємство зробило менше, ніж могло. Це проблема нашого міста, і її потрібно культурно викорінювати. Особливо не хотілося б, щоб таке було у роботі міської ради, — підсумував Олександр Сєнкевич.

Історія ділянки по 8-й Повздовжній

Земельна ділянка по вулиці 8-а Повздовжня, 2-в знаходиться в Інгульському районі Миколаєва на перетині з вулицею Будівельників, недалеко від торгівельного центру «Епіцентр». Раніше там було трамвайне депо №2 комунального підприємства «Миколаївелектротранс». У 2012 році міська рада передала 4 гектари території в постійне користування КП «Міське ринкове господарство» з правом укласти договір суперфіцію з ТОВ «Кристмас.».

За умовами договору інвестор мав збудувати торгівельні павільйони, третина з яких мала перейти у власність громади. Інвестиційний договір був розрахований на 10 років і діяв до березня 2024 року.

Нині міська рада через Господарський суд Миколаївської області вимагає від ТОВ «Кристмас.» сплати боргу за користування землею у період з 2020 по березень 2024 року (9,1 мільйона гривень), а також за фактичне безоплатне користування ділянкою після закінчення договору (1,3 мільйона гривень). Крім того, міськрада подала позов про повернення ділянки з розбиранням будівель і скасуванням державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

Фото: МикВісті / Дарина МельничукМиколаївський міський голова Олександр Сєнкевич та депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. Фото: МикВісті / Дарина Мельничук
Фото: МикВісті / Дарина МельничукМиколаївський міський голова Олександр Сєнкевич та секретар міської ради Дмитро Фалько. Фото: МикВісті / Дарина Мельничук
Фото: МикВісті / Дарина МельничукСесія Миколаївської міської ради, 29 січня. Фото: МикВісті / Дарина Мельничук
Фото: МикВісті / Дарина МельничукКерівник фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Раміль Агабеков. Фото: МикВісті / Дарина Мельничук
Фото: МикВісті / Дарина МельничукГолова адміністрації Центрального району Олександр Береза. Фото: МикВісті / Дарина Мельничук
Фото: МикВісті / Дарина МельничукДиректор Миколаївського зоопарку, депутат міськради Володимир Топчий. Фото: МикВісті / Дарина Мельничу
Фото: МикВісті / Дарина МельничукГолова бюджетної комісії, депутат міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко. Фото: МикВісті / Дарина Мельничук
Фото: МикВісті / Дарина МельничукГолова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд та депутат Олександр Медведєв. Фото: МикВісті / Дарина Мельничук
Фото: МикВісті / Дарина МельничукОчільниця Інгульської райадміністрації Ганна Ременнікова та голова адміністрації Центрального району Олександр Береза. Фото: МикВісті / Дарина Мельничук




