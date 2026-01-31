На трасі «Миколаїв-Херсон» обмежили рух: через негоду там впали антидронові сітки

На автодорозі М-14 «Миколаїв — Херсон» тимчасово обмежили рух транспорту. Причиною стало падіння стовпів з антидроновими сітками, яке сталося вночі через різке погіршення погодних умов.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

— Через різкий перепад температури пошкоджено стовпи з антидроновими сітками. Прошу поставитися до ситуації з розумінням. Ми вживаємо заходів, аби оперативно відновити конструкції та проїзд, — зазначив він.

За повідомленням місцевих інформаційних ресурсів, стовпи впали ще вночі.

Антидронові сітки по трасі М-14. Фото: ХЕРСОН: Non Fake Антидронові сітки по трасі М-14. Фото: ХЕРСОН: Non Fake Антидронові сітки по трасі М-14. Фото: ХЕРСОН: Non Fake

Нагадаємо, на Миколаївщині через погіршення погодних умов фіксують численні аварійні відключення електроенергії. Без світла наразі залишаються десятки населених пунктів і десятки тисяч споживачів у більшості громад області.