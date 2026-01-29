 У 2025 році до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили понад ₴22 млн екоподатку

Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴58 млн екоподатку за рік

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: МикВістіМісце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: МикВісті

У 2025 році до зведеного бюджету Миколаївщини сплатити 58,2 мільйона гривень екологічного податку.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Зокрема, загальна сума надходжень включає 35,9 мільйони гривень до державного бюджету та 22,3 мільйона гривень до місцевих бюджетів області.

У податковій службі зазначили, екоподаток сплачують суб’єкти господарювання за викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами, зокрема за викиди двоокису вуглецю, за скиди шкідливих речовин безпосередньо у водні об’єкти, а також за розміщення та тимчасове зберігання відходів.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївському та Первомайському районах за результатами інвентаризації знайшли 226 тонн непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів.

