Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴58 млн екоподатку за рік
Світлана Іванченко
19:44, 29 січня, 2026
У 2025 році до зведеного бюджету Миколаївщини сплатити 58,2 мільйона гривень екологічного податку.
Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.
Зокрема, загальна сума надходжень включає 35,9 мільйони гривень до державного бюджету та 22,3 мільйона гривень до місцевих бюджетів області.
У податковій службі зазначили, екоподаток сплачують суб’єкти господарювання за викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами, зокрема за викиди двоокису вуглецю, за скиди шкідливих речовин безпосередньо у водні об’єкти, а також за розміщення та тимчасове зберігання відходів.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївському та Первомайському районах за результатами інвентаризації знайшли 226 тонн непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів.
