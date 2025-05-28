На Миколаївщині втричі впали надходження з екоподатку: через брак фінансів призупинено розробку плану управління відходами

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області спостерігається суттєве скорочення надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища з екологічного податку — більш ніж у три рази порівняно з довоєнним періодом.

Про це повідомив заступника начальника відділу розвитку та збереження природно — заповідного фонду управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА Дмитро Маца під час брифінгу 21 травня, пишуть «МикВісті».

За його словами, через брак фінансування з екологічного фонду призупинено розробку регіонального плану управління відходами, яку розпочали у 2021-2022 роках.

— Зараз ми шукаємо фінансування для розробки регіонального плану управління відходами. Ми почали цю роботу у 2021-2022 роках, але з початком повномасштабного вторгнення вона була припинена. На жаль, нині надходження до екологічного фонду з екологічного податку суттєво зменшилися — більш ніж утричі. Відповідно, наразі ми не маємо бюджетних ресурсів для реалізації такого масштабного проєкту, — зазначив Дмитро Маца.

Він зазначив, що обласна влада намагається залучити міжнародну підтримку, зокрема через грантові програми ПРООН та інші донорські проєкти.

Нагадаємо, у січні-лютому 2025 року підприємства Миколаївської області, забруднюють навколишнє середовище, перерахували до бюджетів 15 мільйонів гривень екологічного податку.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

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Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Реалізація проєкту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени. Його планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».

Читайте також статтю «МикВісті» «Коли у Миколаєві запрацює станція переробки будівельного сміття: що затримує процес».

Станцію з переробки будівельного сміття у Миколаєві планують запустити вже навесні 2025 року.