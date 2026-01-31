«Я втратив керування, а потім знепритомнів». Що пояснював суду Кропивницького мер Вознесенська Величко

Мер Вознесенська 30 січня відправили під арешт. Фото: Анастасія Зубова

30 січня Подільський районний суд Кропивницького арештував голову міста Вознесенськ Євгенія Величка через смертельну аварію. На суді він визнав, що виїхав на зустрічну смугу через негоду, а потім втратив свідомість.

Деталі вчорашнього засідання розповідає кореспондентка «МикВісті».

Судове засідання мало розпочатись об 11:00, однак через загрозу російських атак та повітряну тривогу почалось воно із запізненням. Конвой доставив затриманого напередодні Величка у судову залу і підвів до скляного боксу. Однак у подальшому захисник мера Ігор Притикін звернувся до суду з проханням, аби він сидів поруч із ним.

— Взагалі-то захист забезпечений і зараз у нас скляні оці безметалеві град камери. Ось, відповідає стандартам за вимогами, — відповів слідчий суддя. — Тут важко зібратись із думками, — сказав Євгеній Величко.

Суддя дозволив йому пересісти до адвокати і почав уточнювати у підозрюваного його особисті дані. Зокрема спитав про дохід Величка.

— Моя заробітна плата на руки 25 тисяч гривень. Дружина 16 тисяч отримує. Сукупний дохід близько 40 тисяч. Взагалі зарплата міського голови 45 тисяч гривень але я всі премії і надбавки з 2020 року перераховую на благодійність. Тому отримую тільки 25. З благодійністю 40. А разом 61 тисяча, — зазначив Євгеній Величко.

Захисник також додав на розгляд суду позитивну характеристику мера Вознесенська, численні подяки і нагороди. Крім того, він показав суду матеріали із документального фільму видання «МикВісті» про те, як тривала оборона Вознесенська у перші місяці вторгнення. Євгеній Величко там фігурує, як один із героїв, міський голова, який розповідав про ситуацію у населеному пункті, пояснював, як тривала спецоперація з відбиття росіян і хто за цим стояв.

Кадри з фільму «Як тривала оборона Вознесенська». Фото: Анастасія Зубова

Ігор Притикін також звернув увагу судді на те, що Євгеній Величко звʼязався із родино загиблого і надав усю необхідну допомогу для його поховання.

Прокурор Дмитро Бабенко просив суд обрати запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави. Слідство вважає, що підозрюваний може переховуватись від правоохоронних органів, впливати на свідків.

— Величко допустив виїзд на смугу зустрічної і відбулося зіткнення з іншим автомобілем Renault Megane. В подальшому буде проведена низка експертиз, проте станом на теперішній час можна об'єктивно говорити, що дійсно було допущено порушення правил дорожнього руху саме водієм Величко, — сказав прокурор.

На це його захисник стверджував, що ризики, на яких наголошує слідство нічим не підкріплені.

— На превеликий жаль, загинула людина, але злочин цей неумисний і необережний. Це не був проїзд на заборонений сигнал світлофора. Це не був виїзд на зустрічну смугу через заборонену суцільну лінію. Це сталось виключно з технічних можливостей транспортного засобу, бо він втратив керування автомобілем. Намагався повернутися в свою смугу, але технічно не зміг. Він має обов'язки міського голови перед 40 тисячами міського населення. Вознесенськ по розташуванню можна порівняти як Донецький аеропорт. Він постійно під обстрілами. Кожної хвилини необхідно приймати рішення з приводу поліпшення стану енергетичної системи або теплопостачання в закладах медичних, освітніх і всього, що стосується громадської безпеки. Все це, відповідно, полягає на обов'язок Євгенію Олександровичу, — сказав адвокат Ігор Притикін.

Сам Євгеній Величко розповів, що у день ДТП їхав у службове відрядженні у Яремче, де мала відбутися Асоціація громад України, де він мав отримати пропозицію стати обласним керівником асоціації.

— Мушу вибачитися перед родиною, перед суспільством. Сталася жахлива трагедія, в якій загинув батько. Я розумію, що став учасником цієї аварії. Я бачив матеріали справи, я розумію, що зіткнення відбулося на зустрічній смузі. Я не знімаю з себе ніяких обвинувачень. Я твердо розумію, де я знаходжуся і що я робив в той час. Я рухався з Миколаєва після підписання меморандуму до Яремчі, — сказав він.

Прокуратура просила про арешт без права на заставу. Фото: Анастасія Зубова

Він розповів, що по дорозі погодні умови стали погіршуватись і керувати автомобілем ставало важко.

— Був туман. Був уже час ближче до вечора. Була каша на дорозі, тобто це був затяжний поворот на 34 км, Благовіщенське — Миколаїв. Це велике перехрестя зі смугою розгону із двома смугами існуючими. Снігу не було тільки між колесами автомобіля в полосі, не було снігу на завороті, але каша перелетіла на мою смугу. І коли я їхав, я просто почав втрачати керування в своїй смузі. А потім я втратив свідомість і не зрозумів, що трапилося. Коли я прийшов до тями, я зрозумів, що трапилася аварія. Перше, що я зробив, вибив у себе двері і побіжав до того автомобілю, він був приблизно в метрах 25-30, лежав на правому боці. Я побіжав перший. Зупинялися фури, зупинялися автомобілі для того, щоб допомагати. Я почав вибивати скло, зрозумів, що не впораюсь, я дочекався, поки вибивав скло, підійшла одна людина, чоловік. Ми намагалися з ним вдвох вибити скло. Я попросив викликати швидку, дав свій телефон, щоб набрали поліцію і потім уже до цього часу збіглось приблизно ще п'ять-шість чоловіків. Ми перевернули цей автомобіль, я почав відкривати машину водія і зрозумів, що відкривались тільки пасажирські двері, в якій сидів Віктор, чоловік жінки, яка лежала позаду, вони поверталися з Умані з операції на хребті, тому що тиждень тому вони потрапили в ДТП, коли він був за кермом. Ми дістали його, — пояснював суду підозрюваний.

Далі він намагався дістати з водійського сидіння Олександра, однак його двері були заблоковані і їм довелось чекати ДСНС.

— Перебіг до Олександра, він лежав лицем на кермі. Я підняв його голову, тримав його за грудну клітину. Ми намагалися надавати допомогу, ми розтирали його снігом, все, що було можливо. Я тримав його до часу, поки не проїхала медична допомога. Я намагався надавати медичну першу медичну допомогу, але розумів, що особливо, то без ДСНС ми не змогли відкрити інші дві двері, тому чекали, — додав він.

Після його пояснень суддя запитав, чи погоджується він із підозрою та ризиками зазначеними у ній. На що мер Євгеній Величко заявив, що не знімає із себе відповідальності і готовий далі сприяти слідству. Однак наголосив, що він є міським головою, який має обовʼязок перед своїми виборцями.

— Я допомагав слідству весь цей час. Я відповідав на всі питання. Я намагався згадати якісь дрібниці. І буду продовжувати допомагати всім розібратися з цим. Але початок року для міста — це дуже важливий період, коли ми формуємо проєкти, які бачимо, що будуть фінансуватися міжнародними організаціями. В мене бюджет профіцитний, всього 280 мільйонів. До прикладу, Южноукраїнськ у нього 1,3 мільйони, але громада Вознесенська перша в області відкриває реабілітаційні центри, в мене їх сьогодні два, центри підтримки, ветеранські простори. Ми перші в області їх відкриваємо. Це саме завдяки нашій роботі з міжнародними партнерами. Зараз важливо бути в громаді. У мене 37 500 населення, 17 900 пенсіонерів. І з них усього 400 людей пенсіонерів отримує вище середньої пенсії, тобто вище 3 тисяч. Інші отримують менше. Я мушу забезпечувати їх дровами. В мене 580 одиноких людей, пенсійного віку, які приречені. Це мої службові обов'язки, обов'язки, які не може заміняти мій секретар на час моєї відсутності, — заявив мер.

У підсумку суддя Подільського районного суду Леонід Плохотніченко відправив міського голову під арешт із можливістю внесення застави у розмірі 565 тисяч гривень.

Смертельна ДТП за участі мера Вознесенська

Аварія за участі Євгенія Величка сталась під час його службового відрядження. До Служби порятунку 28 січня надійшла інформація про аварію за участі двох автомобілів. Сама ДТП сталася поблизу села Пушкове Голованівського району.

29 січня правоохоронці затримали міського голову Вознесенська та вручили йому підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

30 січня поліція Кіровоградської області опублікувала фото автомобіля мера Вознесенська, який потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі «Миколаїв — Благовіщенське». За їх даними, коли мер рухався у напрямку селища Голованівськ, він виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з Renault.

Того ж дня суд обрав Євгенію Величку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою