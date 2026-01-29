 Мміський голова Вознесенська потрапив в аварію

Смертельна ДТП: міський голова Вознесенська потрапив у аварію, про його стан невідомо

Міський голова Вознесенська потрапив в аварію. Фото: ДСНС

У Кіровоградській області сталася трагічна аварія за участі міського голови Вознесенська Євгенія Величка. ДТП сталось 28 січня під час його службового відрядження на території Голованівського району.

Відповідну інформацію оприлюднили на офіційних сторінках мерії та ДСНС.

За попередніми даними, ДТП сталася через несприятливі погодні умови. Наразі всі обставини події з’ясовують уповноважені органи. Про стан самого Євгенія Величка офіційної інформації поки що не повідомляють. За інформацією «МикВісті», міський голова перебуває у лікарні в Кіровоградській області.

Міський голова Вознесенська потрапив в аварію. Фото: ДСНС
Міський голова Вознесенська потрапив в аварію. Фото: ДСНСМіський голова Вознесенська потрапив в аварію. Фото: ДСНС

У Вознесенській міській раді зазначили, що перебувають на постійному зв’язку з відповідними службами, забезпечують безперебійну роботу виконавчих органів та стабільне функціонування громади. Мешканців закликають зберігати спокій і користуватися виключно офіційними джерелами інформації.

«Вознесенська міська рада перебуває на постійному зв'язку з відповідними службами, забезпечує належну організацію роботи виконавчих органів ради та стабільне функціонування громади. Просимо жителів громади з розумінням поставитися до ситуації, зберігати спокій та користуватися виключно офіційною інформацією», — йдеться у повідомленні.

Водночас у ДСНС повідомили деталі аварії. За їхніми даними, 28 січня о 15:47 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП за участі двох легкових автомобілів на автодорозі поблизу села Пушкове Побузької громади Голованівського району.

Міський голова Вознесенська потрапив в аварію. Фото: ДСНС
Міський голова Вознесенська потрапив в аварію. Фото: ДСНСМіський голова Вознесенська потрапив в аварію. Фото: ДСНС

На місці події рятувальники за допомогою електроінструментів деблокували з пошкодженого автомобіля травмовану жінку 1977 року народження та передали її бригаді медиків. Інший учасник аварії — чоловік 1986 року народження — загинув на місці. Його тіло також довелося деблокувати з понівеченого авто. Наразі фахівці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області на автодорозі Благовіщенське — Миколаїв автомобіль Mitsubishi L200 врізався в дерево. Водія госпіталізували.

